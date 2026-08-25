В ночь с 27 на 28 августа жители многих регионов Земли смогут наблюдать частное лунное затмение — одно из заметных астрономических событий конца лета. Увидеть его можно будет и в Латвии, однако есть важный нюанс: к наиболее эффектной фазе Луна здесь уже зайдет за горизонт.

В ночь с четверга на пятницу, 28 августа 2026 года, произойдет частное лунное затмение. В глобальном максимуме земная тень закроет большую часть лунного диска, однако условия наблюдения будут сильно различаться в зависимости от региона.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и отбрасывает на свой естественный спутник тень. При частном затмении Луна не погружается в нее полностью: часть диска остается освещенной.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Северной и Южной Америке. Различные стадии затмения будут также доступны жителям Европы, Африки и части Азии.

А что увидят в Латвии?

В Латвии затмение будет видно, но только его начальную часть. В Риге полутеневая фаза начнется 28 августа примерно в 4:23 утра, а заметная частная фаза — около 5:33.

Самый интересный для рижан момент наступит около 6:17 утра. К этому времени Луна окажется уже практически у самого горизонта — ее высота составит всего около 0,2 градуса. Примерно в 6:22 Луна зайдет, поэтому глобальный максимум затмения, который наступит позднее, из Риги увидеть уже не получится.

Таким образом, заявленные для затмения максимальные показатели не следует переносить на Латвию. В Риге непосредственно перед заходом Луны будет видна лишь часть явления; по расчетам, видимая степень покрытия здесь будет значительно меньше глобального максимума.

У жителей западной части Латвии условия окажутся несколько лучше, поскольку Луна там зайдет немного позднее. Например, на западном побережье максимальная видимая фаза может наблюдаться примерно до 6:28–6:33 утра.

Где искать Луну

Жителям Риги, которые захотят увидеть затмение, придется встать рано и выбрать место с максимально открытым западным или юго-западным горизонтом. В начале частной фазы Луна будет находиться всего примерно в пяти градусах над горизонтом, а затем быстро опустится еще ниже.

Поэтому дома, деревья и другие препятствия могут полностью закрыть обзор. Лучше всего подойдут открытые поля, побережье или возвышенные места. Конечно, наблюдение будет возможно только при достаточно ясном небе.

В отличие от солнечного затмения, смотреть на лунное можно без специальных очков и защитных фильтров. Бинокль или небольшой телескоп не обязательны, но позволят лучше рассмотреть, как земная тень постепенно закрывает поверхность Луны.

Итак, жители Латвии без астрономического зрелища не останутся, но ради него придется проснуться до рассвета. Главное — не ждать максимальной фазы: в Риге Луна скроется за горизонтом уже около 6:22, поэтому наиболее удачное время для наблюдения — примерно с 5:30 до 6:15 утра.