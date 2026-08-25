Ресторан в Тюрингии включил в меню необычный продукт — мясо енота. Шеф-повар утверждает, что спрос оказался настолько высоким, что в прошлом году заведение переработало более 400 килограммов такого мяса.

Идея появилась у шеф-повара ресторана Lindeneck в Веймаре Штеффена Хаассенгира около двух лет назад. Во время рыбалки он увидел енота и задумался, каково на вкус мясо этого животного.

Хаассенгир попросил знакомого охотника передать ему одного из добытых енотов. Несмотря на то что в обычной жизни повар придерживается вегетарианского питания, ради эксперимента он приготовил мясо на гриле и, по его словам, остался «в восторге» от результата.

После этого шеф-повар решил предложить необычный продукт посетителям ресторана. Уже около года в Lindeneck можно попробовать различные блюда из енота, в том числе окорок и бургеры.

По словам Хаассенгира, окорок хорошо подходит для тушения, а спину, шею и лопатку можно готовить на гриле или использовать для гуляша. Повар советует добавлять достаточно пряные специи, а в качестве гарнира подавать клецки или отварной картофель.

Необычное меню привлекло внимание далеко за пределами Веймара. Ради блюд из енота в ресторан приезжают гости из других регионов Германии. В прошлом году шеф-повар переработал более 400 килограммов мяса енота. Кроме того, он проводит мастер-классы для желающих научиться правильно его готовить.

При этом мясо проходит обязательную проверку перед тем, как попасть на кухню. Хаассенгир утверждает, что получает енотов только от знакомого охотника. Каждую тушу доставляют в ветеринарную службу для исследования на трихинеллез — опасное паразитарное заболевание. Использовать мясо в пищу разрешается только после получения положительного заключения специалистов.

Популяция енотов в Тюрингии за последние десятилетия значительно выросла. По данным Экологического охотничьего общества (ÖJV), сейчас местные охотники добывают примерно в 28 раз больше енотов, чем в 2000 году. Еноты становятся добычей примерно в восемь раз чаще, чем зайцы.

В организации считают, что популяризация блюд из енота и кулинарные мастер-классы могут изменить отношение к этому животному как к проблеме для охотничьих хозяйств. Если необычная гастрономическая тенденция приживется, мясо енота может превратиться из экзотики в востребованный региональный продукт.