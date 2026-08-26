Британский актер Тим Карри, прославившийся ролями в «Оно», «Один дома 2» и культовом мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора», скончался в возрасте 80 лет.

Как сообщают TMZ и Variety, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не называется.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в английском городе Грейсхотт. Мировую известность ему принесла роль доктора Фрэнка-эн-Фертера в музыкальной комедии «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года. Фильм со временем приобрел культовый статус, а образ Карри стал одним из самых узнаваемых в его карьере.

Еще одной знаменитой работой актера стал демонический клоун Пеннивайз в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Именно исполнение Карри для многих зрителей на десятилетия стало главным экранным воплощением Пеннивайза.

В 1992 году актер появился в комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где сыграл подозрительного и невозмутимого консьержа отеля мистера Гектора. Также Карри снимался в картинах «Улика», «Легенда», «Заряженное оружие», «Очень страшное кино 2» и многих других проектах.

Помимо кино, Карри активно работал в театре, на телевидении и занимался озвучиванием. За десятилетия карьеры он принял участие в сотнях фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр.

В 2012 году актер перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, Карри полностью не оставил профессию и продолжал участвовать в отдельных проектах, прежде всего как актер озвучивания.

Тиму Карри было 80 лет.