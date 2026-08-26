Легенда американской кантри-музыки Долли Партон, выросшая в бедной семье в штате Теннесси и прославившаяся благодаря таким хитам, как Jolene и I Will Always Love You, скончалась в возрасте 80 лет. О смерти певицы сообщила ее семья.

«Долли жила в свете и, несомненно, находится в объятиях Иисуса», — сказал ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Партон, обладательница многочисленных музыкальных наград, «открыла двери для целых поколений певцов, авторов песен, музыкантов и мечтателей из самых разных слоев общества».

Официальное сообщение также распространила пресс-служба артистки.

«Мировая звезда и общественный деятель Долли Партон — любимая всеми певица, автор песен, филантроп, актриса, драматург и писательница — сегодня мирно скончалась в Нэшвилле, штат Теннесси», — говорится в заявлении.

Представители певицы отметили, что ее влияние выходило далеко за пределы музыкальной индустрии.

«Жизнь Долли, подобная сиянию страз, была настолько яркой, что ее видел весь мир. Она навсегда останется для нас источником вдохновения — не только благодаря своей неподвластной времени музыке и богатому творческому наследию, но и благодаря остроумию, душевной теплоте и доброте, благодаря которым мы все чувствовали себя одной семьей».

В заявлении подчеркивается, что наследием Долли Партон стали «любовь, сострадание и стойкость».

За семь десятилетий своей карьеры певица стала одной из самых узнаваемых фигур американской культуры и вдохновила несколько поколений исполнителей и поклонников. Ее наследие включает тысячи написанных песен, десятки альбомов, роли в кино, многочисленные награды и масштабные благотворительные проекты.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года. Ей было 80 лет.

«Очаровательная женщина»

В США Долли Партон давно стала настоящим национальным символом. После известия о ее смерти свои соболезнования выражают звезды музыки, кино и телевидения.

Кантри-певица Риба Макинтайр поблагодарила Партон за все, что та подарила миру.

Певица Дайон Уорвик написала, что глубоко потрясена смертью коллеги. По ее словам, Долли была «дитя Божье» и теперь находится в руках Господа.

Актриса Джулия Робертс работала вместе с Партон над фильмом Стальные магнолии (Steel Magnolias).

«Долли была очаровательной и прекрасной женщиной. То, что я ее знала, обогатило мою жизнь», — призналась Робертс.

Маппеты попрощались с Долли

Память певицы почтили и создатели The Muppets. Долли Партон неоднократно появлялась на телевидении вместе с героями знаменитого кукольного шоу.

«Такой, как Долли Партон, больше никогда не будет. Как певица, автор песен, актриса и филантроп она была на самой вершине. Она несла свет в этот мир, и мы благодарны за каждую секунду, которую провели с ней на сцене и за кулисами», — говорится в сообщении.

Бейонсе: «Ты была нашей Полярной звездой»

Особое послание в память о Долли Партон разместила Бейонсе.

«Ты была эталоном, Полярной звездой. Ты так многому научила нас — прежде всего тому, как важно оставаться самим собой», — говорится в обращении певицы.

Келли Кларксон назвала Партон невероятно талантливым человеком и подчеркнула, что после нее осталось огромное творческое наследие.

Сабрина Карпентер, представительница уже нового поколения поп-звезд, также вспомнила знакомство с легендой кантри.

По ее словам, после первой встречи с Партон она могла произнести только две фразы: «Она настоящий ангел на земле» и «Мы словно сестры!».

В 2025 году Партон и Карпентер вместе записали кантри-версию композиции Please Please Please.

Элтон Джон: «Уникальная и незаменимая»

На смерть Долли Партон отреагировал и Элтон Джон.

Музыкантов связывало в том числе творчество: для своего рок-альбома Rockstar Партон записала кавер на знаменитую композицию Элтона Джона Don't Let the Sun Go Down on Me.

Британский музыкант назвал Долли уникальной и незаменимой артисткой.

Американские флаги приспустят

Бывший президент США Билл Клинтон назвал Партон выдающимся автором и исполнительницей, которая умела рассказывать истории простых американцев «честно, скромно и от всего сердца».

Особо Клинтон отметил благотворительную деятельность певицы и ее многолетнюю борьбу с неграмотностью.

Президент США Дональд Трамп распорядился в знак траура на неделю приспустить американские флаги.

«Это потеря для миллионов людей. Такой, как она, никогда не было — и больше никогда не будет», — заявил Трамп.

Долли Партон была не просто одной из самых успешных исполнительниц кантри. Для нескольких поколений американцев она стала символом целой эпохи — артисткой, сумевшей соединить музыку, юмор, предпринимательский талант и масштабную благотворительность.