26 августа Земфира отмечает юбилей — одной из самых известных российских рок-певиц исполнилось 50 лет. С днем рождения артистку поздравила ее давняя подруга Рената Литвинова.

Актриса и режиссер опубликовала в своем блоге архивную фотографию Земфиры. На снимке будущая звезда запечатлена еще ребенком — в пальто и шапке, с белыми лентами в волосах. Девочка улыбается в объектив камеры.

Instagram.

«С днем рождения!» — лаконично подписала фотографию Литвинова.

Instagram.

Творческое сотрудничество Земфиры и Ренаты Литвиновой началось еще в середине 2000-х годов. Певица написала музыку к фильму Литвиновой «Богиня: как я полюбила», а позднее работала над саундтреками к другим ее картинам. Литвинова, в свою очередь, стала режиссером нескольких музыкальных клипов Земфиры.

По сообщениям СМИ, в начале 2026 года Земфира сменила Париж на Лондон и взяла паузу в концертной деятельности. Певица практически не рассказывает о своей повседневной жизни в британской столице, поэтому подробностей о ее новом доме и образе жизни немного. Сама Земфира официально свой переезд в Лондон подробно не комментировала.