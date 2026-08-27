Мария Аронова редко рассказывает о семье, однако поклонники увидели новый снимок актрисы с ее взрослым сыном Владиславом. Он пошел по стопам матери и связал свою жизнь с театром, а сама артистка мечтает, чтобы ему покорилось и кино.

54-летняя Мария Аронова предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ и практически не рассказывает о своих близких. Поэтому новый совместный снимок актрисы с ее 35-летним сыном Владиславом Гандабурой привлек внимание поклонников.

Владислав родился в первых серьезных отношениях Ароновой. Решение продолжить актерскую династию он принял не сразу. Сначала молодой человек окончил кулинарный техникум, а затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Сейчас Владислав служит в Театре имени Вахтангова — на одной сцене со своей знаменитой матерью.

Фото: соцсети.

Аронова не скрывает, что переживает за профессиональное будущее сына и очень хочет, чтобы он смог реализовать себя не только в театре, но и в кино.

По словам актрисы, Владислав в чем-то повторяет ее собственный творческий путь. Сама она долго привыкала к работе перед камерой и прежде всего ощущала себя театральной актрисой. Понять специфику кино ей помогли работа со Станиславом Говорухиным и Игорем Угольниковым, а также съемки в одном из первых ситкомов «Клубничка».

Аронова надеется, что и ее сыну встретится режиссер, который поможет ему раскрыться перед камерой. Для нее, признается артистка, успех Владислава в кино стал бы настоящим счастьем.

Поклонники, увидев свежую фотографию матери и сына, обратили внимание на их внешнее сходство. В комментариях Владислава называют «маминой копией» и «кудрявым мальчишкой», отмечая похожие глаза и яркую харизму.

У Марии Ароновой также есть 22-летняя дочь Серафима от второго брака. В отличие от матери и старшего брата, она пока не планирует актерскую карьеру: девушка рассматривает профессии психолога или психиатра, хотя раньше мечтала стать ветеринаром.

В актерской семье Ароновой уже появилось продолжение династии: Владислав выбрал сцену и работает рядом с матерью. Теперь главная мечта артистки — увидеть сына и на большом экране.