Австралия является наиболее устойчивой страной к широкому спектру глобальных катастрофических рисков, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Challenges.

Исследователи проанализировали научные работы и данные о последствиях различных сценариев глобальных катастроф, включая извержения вулканов, падение астероидов, пандемии, крупномасштабные кибератаки, геомагнитные бури и ядерную зиму.

Ученые выделили три основные категории угроз. Первая связана с резким уменьшением солнечного света, которое может произойти после мощного извержения вулкана, ядерной войны или столкновения астероида с Землей. Вторая включает разрушение критической инфраструктуры - энергоснабжения, транспорта и систем производства продовольствия. Третья касается масштабных биологических угроз, способных привести к массовым жертвам и серьезным социальным потрясениям.

По совокупности факторов Австралия оказалась единственной страной, которую исследователи непосредственно назвали устойчивой ко всем трем категориям рисков.

Главными преимуществами страны ученые считают географическую изоляцию, развитое сельское хозяйство, значительные запасы природных ресурсов, промышленный потенциал и относительно высокую экономическую и политическую стабильность. Благодаря расположению на крупном острове Австралия также может легче ограничивать внешние контакты в случае глобального кризиса.

«Ни одно место на Земле не обладает полной устойчивостью ко всем глобальным катастрофическим рискам, но Австралия - страна, которую чаще всего называют устойчивой к ним», - отмечают авторы исследования.

При этом у Австралии есть и уязвимые места. В частности, страна зависит от международных поставок некоторых видов топлива, медикаментов и удобрений. Ее географическая изоляция, которая является преимуществом при одних сценариях, одновременно создает риски при нарушении международной торговли.

После Австралии среди стран, которые в научной литературе чаще всего рассматриваются как устойчивые к глобальным катастрофам, исследователи выделили Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Однако каждая из них также имеет существенные уязвимости.

Ученые считают, что устойчивые государства в будущем могут стать своеобразными опорными пунктами для международного реагирования на глобальные кризисы. В частности, там можно было бы создавать запасы продовольствия, банки семян и другие стратегические резервы.

При этом исследователи подчеркивают, что даже наиболее устойчивые страны не могут полностью защититься от глобальных угроз. Поэтому, по их мнению, профилактика катастроф и подготовка к ним должны оставаться приоритетом.