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Умер актёр Юрий Цурило 0 318

Lifenews
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрий Цурило

Широкую известность Цурило получил после съёмок в фильме «Хрусталёв, машину!» (1998), где он исполнил главную роль.

До этого артист снимался в кино, но преимущественно в эпизодах. Другие проекты с участием Цурило: «Честь имею», «Скиф», телесериалы «Кровавая барыня» и «Бандитский Петербург», «Девятаев».

Юрий Цурило получил актёрское образование в 1970-х в Ярославском театральном училище. После он работал в драматических театрах Нижнего Новгорода, Норильска и Новосибирска, а с 1993-го начал играть в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Причиной смерти 79-летнего артиста стало онкологическое заболевание.

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#кино #смерть #театр #онкология #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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