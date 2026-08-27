Широкую известность Цурило получил после съёмок в фильме «Хрусталёв, машину!» (1998), где он исполнил главную роль.

До этого артист снимался в кино, но преимущественно в эпизодах. Другие проекты с участием Цурило: «Честь имею», «Скиф», телесериалы «Кровавая барыня» и «Бандитский Петербург», «Девятаев».

Юрий Цурило получил актёрское образование в 1970-х в Ярославском театральном училище. После он работал в драматических театрах Нижнего Новгорода, Норильска и Новосибирска, а с 1993-го начал играть в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Причиной смерти 79-летнего артиста стало онкологическое заболевание.