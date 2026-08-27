В Токио в возрасте 97 лет скончалась всемирно известная японская художница Яёи Кусама — одна из самых узнаваемых фигур современного искусства. Ее визитной карточкой стали бесконечные узоры в горошек, гигантские тыквы и знаменитые зеркальные комнаты.

Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в больнице в Токио. Как сообщают японские СМИ, похороны прошли в узком семейном кругу.

Кусама родилась в 1929 году в японском городе Мацумото. С детства она испытывала галлюцинации и навязчивые состояния, которые впоследствии оказали огромное влияние на ее творчество. Рисовать будущая художница начала еще в юном возрасте, а повторяющиеся точки, сетки и бесконечные орнаменты стали способом воплощать увиденные ею образы.

В конце 1950-х годов Кусама переехала в США. В Нью-Йорке она вошла в художественную среду и постепенно приобрела известность благодаря необычным картинам, скульптурам, перформансам и инсталляциям.

Особую популярность получили ее Infinity Mirror Rooms — «Бесконечные зеркальные комнаты». Художница создала более двух десятков подобных инсталляций, в которых зеркала, свет и повторяющиеся элементы создают иллюзию пространства, уходящего в бесконечность.

Еще одним символом творчества Кусамы стали тыквы, покрытые характерным узором из точек. Одна из самых дорогих ее скульптур — бронзовая Pumpkin (L) — в 2023 году была продана на аукционе Sotheby's примерно за 8 миллионов долларов.

За долгую творческую карьеру Яёи Кусама превратила простой горошек в собственный художественный язык, узнаваемый во всем мире. Ее работы выставлялись в крупнейших музеях и галереях, а сама художница стала одной из наиболее известных представительниц японского современного искусства.

Яёи Кусама оставила после себя огромный и легко узнаваемый художественный мир — от полотен, покрытых тысячами точек, до зеркальных пространств и гигантских тыкв. Ее фирменный «горошек» давно вышел за пределы музеев и стал частью мировой поп-культуры.