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Маэстро Паулса опять грабят. На сей раз в России 6 1284

Lifenews
Дата публикации: 28.08.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Паулс, Вайкуле, Крутой

С 20 по 26 августа в Казани проходил международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2026». Особое место в программе фестиваля 24 августа занял вечер, посвященный творчеству Раймонда Паулса и приуроченный к 90-летию Маэстро, пишет LA.LV.

В программе были заявлены многие известные в России артисты, в том числе Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Дима Билан, Лолита, Алсу, Artik & Asti, «Дискотека Авария», Ани Лорак и другие. Весь вечер был построен вокруг песен Паулса, написанных им в разные десятилетия.

Однако возникает практический вопрос: если в России проводится целый концерт, посвященный музыке латвийского композитора, получает ли сам Паулс авторские отчисления за использование своих произведений?

Если бы подобный концерт проходил в Латвии, механизм был бы понятен. Закон об авторском праве предусматривает исключительное право автора на публичное исполнение его произведений и получение вознаграждения за их использование.

В AKKA/LAA поясняют, что лицензия на использование авторских произведений необходима в том числе для концертов и других публичных мероприятий — независимо от того, платный вход или бесплатный. Организатор должен получить соответствующее разрешение на публичное исполнение защищенной авторским правом музыки.

При этом гонорар артиста и авторское вознаграждение композитора — разные вещи. Исполнитель получает деньги за свое выступление, а автор музыки — за публичное использование созданного им произведения.

Формально этот принцип продолжает действовать и в России. Российское авторское общество (РАО) указывает организаторам концертов, что у каждой исполняемой композиции есть один или несколько авторов, которым полагается вознаграждение. До проведения мероприятия организатор должен урегулировать вопросы авторских прав и заключить лицензионное соглашение.

Таким образом, песни Раймонда Паулса не стали в России свободными для использования лишь потому, что их автор живет в Латвии.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину между юридическим правом на вознаграждение и возможностью действительно получить эти деньги возник огромный разрыв.

AKKA/LAA ранее сообщала, что последний платеж от российского РАО получила еще в 2019 году — тогда было перечислено 39 516,78 евро. В 2020 и 2021 годах никаких авторских отчислений из России уже не поступало.

После начала полномасштабной войны в 2022 году из-за санкций Европейского союза были прекращены как исходящие, так и входящие платежи, связанные с Россией. Дополнительные ограничения ввела и сама Россия.

В мае 2022 года Владимир Путин подписал указ №322, установивший особый порядок расчетов с некоторыми иностранными правообладателями, в том числе связанными со странами, которые Россия считает «недружественными». Для таких выплат предусмотрены специальные рублевые счета типа «О» в российских банках.

При этом деньги с такого счета нельзя просто перевести автору за границу. Для перечисления средств на банковский счет правообладателя, в том числе за пределами России, требуется специальное разрешение российской правительственной комиссии.

В результате складывается парадоксальная ситуация: в России вознаграждение за использование произведений теоретически может начисляться и даже зачисляться на предназначенный автору счет, однако это вовсе не означает, что деньги действительно попадут к нему в Латвию.

Поэтому российские артисты могут собираться в Казани на большой концерт, целиком посвященный музыке Раймонда Паулса, а его песни — звучать перед тысячами слушателей. Но механизм, благодаря которому в обычных условиях автор получал бы за это вознаграждение, уже несколько лет фактически не работает. В итоге произведения Маэстро в России исполняют, а сам Паулс авторских отчислений оттуда не получает.

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#санкции #Латвия #музыка #Раймонд Паулс #авторское право #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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