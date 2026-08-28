Максим Галкин поделился свежими кадрами с новой фотосессии. 50-летний шоумен предстал в черном и вновь продемонстрировал образ, из-за которого поклонники в последнее время все чаще обсуждают его внешность.

Максим Галкин опубликовал серию новых фотографий, сделанных, судя по качеству и постановке кадров, во время профессиональной съемки. Где именно проходила фотосессия, артист не сообщил.

На снимках Галкин позирует в черном наряде. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и собрала десятки тысяч отметок «Нравится».

Фото: соцсети.

В последние месяцы поклонники активно обсуждают изменения во внешности шоумена. Галкин заметно поработал над фигурой, сменил прическу и отпустил щетину. Новый имидж настолько понравился части аудитории, что в комментариях его стали в шутку называть «Максимом Качалкиным» и новым «крашем».

Свежая фотосессия вновь вызвала волну комплиментов. Некоторые подписчицы сравнили артиста с «греческим богом», другие увидели в нем «Пушкина XXI века».

Изменения во внешности Галкина не остались без внимания и его супруги Аллы Пугачевой. Ранее певица отмечала публикации мужа и давала понять, что новый образ ей нравится.

Судя по реакции аудитории, эксперимент со стилем оказался удачным: новый имидж 50-летнего артиста продолжает собирать комплименты и становиться поводом для обсуждений в соцсетях.