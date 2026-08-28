Раньше разговоры о прохладных направлениях чаще касались Скандинавии, но в последние годы всё чаще вспоминают Балтийские страны — благодаря более доступным ценам.

Популярный туристический маршрут включает три столицы Балтийских стран — Вильнюс в Литве, Ригу в Латвии и Таллин в Эстонии, — но каждая из этих столиц по‑своему хороша и для отдельного долгого уик-энда.

С учётом того, что Вильнюс расположен примерно в 300 километрах от побережья, тогда как Таллин стоит на берегу Финского залива, а Рига — на берегу Рижского залива, мне кажется, что корректнее сравнивать именно два прибрежных города, пишет корреспондент Euronews.

Побывав в обоих летом 2025 года, я бы сказала, что Таллин показался более «туристическим», возможно отчасти потому, что его внесённый в список ЮНЕСКО Старый город меньше, а значит и толпы воспринимаются плотнее.

Оба города невероятно удобны для прогулок, но в Таллине мне чаще приходилось пользоваться общественным транспортом, чем в Риге.

Эстония в целом известна широким внедрением цифровых технологий и большим количеством технокомпаний, и в целом Таллин произвёл на меня впечатление чуть более современного города по сравнению с Ригой.

С точки зрения языка и культуры Эстония ближе к Финляндии: здесь говорят на языке уральской группы, тогда как в Латвии и Литве — на балтийских языках.

При всём при этом между городами больше сходств, чем различий, и, уверена, в каждом вы найдёте немало поводов влюбиться в него — подробнее о них ниже.

Рига, Латвия

Рига — находка для ценителей архитектуры: в центре города представлены самые разные стили, от средневековых до современных.

В комплексе «Три брата» находятся самые старые жилые дома Средневековой Риги: один из них относится к XV веку, а второй и третий — к XVII. Сегодня в этих трёх зданиях размещается Латвийский музей архитектуры, где можно узнать больше о самых известных архитекторах страны.

Перенесёмся в XIX — начало XX века: примерно треть зданий в центре Риги построена в стиле модерн. Существуют разные направления этого стиля, включая национально-романтический, уникальный для страны, который можно увидеть в районе Тихого центра. На улице Alberta iela вы также найдёте Музей модерна, который даёт представление о том, как изначально выглядели эти квартиры изнутри.

Возвращаясь в XXI век, настоящей достопримечательностью является Национальная библиотека Латвии. Чтобы по‑настоящему оценить детали, заложенные в проекте известного латвийского архитектора Гунара Биркерта, можно либо записаться на экскурсию на английском языке, либо посетить сайт библиотеки и отправиться на самостоятельный осмотр.

Силуэт города украшают многочисленные церковные шпили; самой высокой является церковь Святого Петра, на башню которой можно подняться, чтобы полюбоваться лучшей панорамой Риги. Петух стал одним из символов города и украшает многие церкви, в том числе Святого Петра, где фигура петуха находится с 1491 года (правда, нынешняя версия установлена в 2009‑м).

Как нетрудно догадаться, во множестве сувениров, которые продаются по всему городу, используется образ ранней птицы, но традиционным лакомством считается и сахарный петушок, которого тоже можно купить.

Кстати о еде: Центральный рынок Риги, один из крупнейших в Европе, предлагает свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и многое другое в пяти павильонах, каждый из которых некогда служил ангаром для военного дирижабля.

Мне очень понравился и рынок Āgenskalns — историческое здание 1898 года, которое обрело вторую жизнь в 2022‑м после четырёхлетней реставрации. На первом этаже работают продавцы молочной продукции, овощей и фруктов и других лакомств, а на втором расположен фудкорт с местными блюдами.

В Латвии активно развивается крафтовое пивоварение: на каждые 25 000 жителей приходится одна ремесленная пивоварня. В Риге попробовать его лучше всего в заведениях Nurme и Labietis.

Агломерация Риги тянется до побережья Рижского залива, но та часть города, где вы, скорее всего, проведёте большую часть времени, расположена вглубь суши, на берегу Даугавы, так что на пляжи рассчитывать не стоит. Вместо привычных красных экскурсионных автобусов, которые есть почти в каждом туристическом городе, вы можете выбрать круиз по Рижскому каналу и Даугаве.

Таллин, Эстония

Как и в Риге, Старый город Таллина, возникший в XIII веке, внесён в список ЮНЕСКО. И, как и Рига, Таллин был одним из важнейших городов Ганзейского союза.

Познакомиться с этой историей можно на разных объектах — в замке Тоомпеа (куда с понедельника по пятницу проводят бесплатные экскурсии по предварительной записи), в музее укреплений Kiek in de Kök и в здании Большой гильдии, где сейчас расположен Музей истории Эстонии.

За порцией истории города и одновременно за прекрасным видом отправляйтесь в Ратушу Таллина: у неё есть 64‑метровая башня, на которую можно подняться за отдельную плату.

Ещё один вариант — две смотровые площадки на вершине холма Тоомпеа, Кохтуотса и Паткули. Лучше приходить сюда рано утром или поздно вечером: когда в город прибывают круизные суда с однодневными туристами, здесь становится по‑настоящему людно.

Стоит заглянуть и в район Каламая, который находится на берегу Финского залива. Его главная достопримечательность — Эстонский морской музей, но если двигаться дальше от старого города, вы обнаружите множество ресторанов, кафе, баров и магазинов.

Моя поездка в Таллин совпала с Праздником песни и танца, который проводится раз в пять лет, но сам комплекс фестивальных площадок открыт для посещения круглый год.

Эстонцы всегда любили пение, но со временем эти праздники превратились в форму протеста: с их помощью исполняли национальные песни вместо одобренных советскими властями лозунгов, что в итоге вылилось в «поющую революцию», благодаря которой все три балтийские страны восстановили независимость.

Эту страницу истории лучше всего изучать в музее Vabamu — Музее оккупаций и свободы, где рассказывают о нацистской и советской оккупациях, а также в бывшей тюрьме КГБ, открытой для посетителей.

Как уже говорилось, популярный маршрут — объединить столицы стран Балтии в одно большое путешествие, но из Таллина вы всего в двух часах пути на пароме от Хельсинки.