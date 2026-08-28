Кого раньше называли копушами, что сажали на репище и для чего использовали поветь?

Раёк

Значение: театральная галерка.

Садоводы-огородники наверняка увидят здесь что-то знакомое, но нет, мы про театр. В XIX веке райком именовали галерку. Ничто прекрасное не было чуждо ни мастеровому, ни прачке, раёк был пестр и благодарен — аплодировал и освистывал громче всех.

«Поднимите голову и обратите внимание на раек, набитый сверху донизу, где головы торчат как капустные кочни. Боже милостивый! Какое изумительное разнообразие, какая пестрая смесь! Воротник сторожа, борода безграмотного каменщика, красный нос дворового человека, зеленые глаза вашей кухарки, небритый подбородок выгнанного из службы подьячего, занимающегося хождением по частным домам, красная, расплывшаяся от жира, мокрая от пота голова толстой кухмистерши, хорошенькое личико магазинной девушки, которую часто встречаете вы на Невском проспекте: рядом с ней физиономия отставного солдата…» (поэт Николай Некрасов).

Копуша

Значение: человек, который слишком много ковыряется в ушах.

Копать в ушах, а значит, ничего не делать, убивать время. Поэтому сегодня так называют человека, который тянет время.

А все началось от слова копоушка — так называлась палочка, которой, как считают большинство ученых, и чистили уши. В Средние века это изделие было очень популярно у народов Евразии. Первые копоушки были найдены на территории Сирии и относятся еще к концу II тысячелетия до н. э.

Их изготавливали из дерева, бронзы, кости, серебра или золота и часто они выглядели довольно изящно. Возможно, копоушки даже носили в качестве украшения — известно, что на Руси женщины вплетали их в косы, а мужчины крепили к поясу. Еще есть версия, что копоушку использовали в качестве оберега.

Поветь

Значение: чердак, сенник, а иногда и крыша над двором.

Слово было в обиходе в бывших Вятской, Вологодской, Нижегородской и Тверской губерниях.

На севере, под Архангельском, поветью также называли нежилую пристройку к дому, которая располагалась над хлевом и использовалась для хранения орудий земледелия и корма для скота. Летом, когда в избе было жарко, здесь же могли поставить кровать для сна.

«Клеть клетью, а поветь поветью» — говорили в старину на Руси, стремясь подчеркнуть надежность сруба по сравнению с поветью.

Лытать

Значение: уклоняться от дела.

Лытой называли часть ноги. О быстро убегающем человеке говорили, что у него «только лытки сверкают», а от испуга у человека «лытки трясутся».

Глагол «лытать» употребляли в значении «бегать от дела, бездельничать». Поэтому в сказке про Финиста Ясного Сокола можно встретить вопрос: «Дела пытаешь или от дела лытаешь?».

Репище

Значение: поле, засеваемое репой.

В общем-то, логично. Иногда термин применялся к огороду вообще.

Кстати, сеяли репу необычно. Так как ее семена очень мелкие, их не разбрасывали, а... плевали. Семена набирали в рот, смачивали слюной и выплевывали на землю. Для этого требовалась определенная сноровка, поэтому почти в каждой местности были «профессиональные плевальщицы» — женщины, которых приглашали специально для посева репы. Профессия, кстати, считалась почитаемой.

Мымрить

Значение: нечетко говорить.

По Далю, «мымрить» — мумрить, мумлить, мочкать, чавкать, шамкать, короче говоря, мямлить. «Что-то промумлила старуха и ушла за дверь». Может, потому и мымра — угрюмая, неразговорчивая женщина. Хотя о прямой связи этих терминов словари молчат.

Мухортый

Значение: хилый.

Вообще, основное значение слова «мухортый» определяет цвет лошади. Мухортая лошадь — это гнедая с желтыми подпалинами у морды.

Однако в Тамбовской области так называли слабых, хилых, тощих и малорослых мужчин. Любопытно, какова была связь между двумя этими значениями слова и была ли она вообще. Но об этом словари молчат.