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София Ротару вернулась в Украину и развеяла главный миф о себе 1 516

Lifenews
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: София Ротару

София Ротару несколько лет назад перебралась жить в Европу. Певица обосновалась на вилле на Сардинии. А недавно стало известно о возвращении артистки из Италии в Украину.

Народная артистка ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Известный украинский продюсер Сергей Перман, который когда-то работал и с Ани Лорак, опубликовал снимок с ней в ее особняке под Киевом в Конча-Заспе.

Ранее младшая сестра певицы Аурика рассказывала, что Ротару много времени посвящает бытовым радостям. "Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я: сад, огород", - говорила Аурика.

Таким образом оказался развенчан миф о том, что София Михайловна не выезжает из Европы.

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#Украина #музыка #семья #София Ротару #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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