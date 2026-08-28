София Ротару несколько лет назад перебралась жить в Европу. Певица обосновалась на вилле на Сардинии. А недавно стало известно о возвращении артистки из Италии в Украину.

Народная артистка ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Известный украинский продюсер Сергей Перман, который когда-то работал и с Ани Лорак, опубликовал снимок с ней в ее особняке под Киевом в Конча-Заспе.

Ранее младшая сестра певицы Аурика рассказывала, что Ротару много времени посвящает бытовым радостям. "Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я: сад, огород", - говорила Аурика.

Таким образом оказался развенчан миф о том, что София Михайловна не выезжает из Европы.