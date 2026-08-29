Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дарья Мороз показала редкие фото с 10-летней сестрой: Виктория Исакова не удержалась от комментария 0 357

Lifenews
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дарья Мороз

42-летняя Дарья Мороз поделилась редкими совместными снимками со своей младшей сестрой — 10-летней Варварой. Теплые семейные кадры вызвали реакцию мамы девочки, актрисы Виктории Исаковой.

На одном из снимков Дарья стоит позади Варвары и нежно обнимает ее.

moroz_1.jpg moroz_3.jpg

Фото: соцсети.

Одной из первых публикацию прокомментировала Виктория Исакова: «Красотки мои!»

Некоторые подписчики сначала решили, что рядом с Дарьей ее дочь. Однако Варвара — младшая сестра актрисы по отцу, режиссеру Юрию Морозу.

Отношения в семье складывались непросто

Варвара родилась в браке Юрия Мороза и Виктории Исаковой. Режиссер женился на Исаковой после трагической гибели своей первой супруги, актрисы Марины Левтовой, матери Дарьи Мороз, в 2000 году.

Поначалу отношения Дарьи с мачехой были непростыми — в том числе из-за небольшой разницы в возрасте между женщинами. Со временем ситуация изменилась: Мороз и Исакова смогли наладить отношения, а к младшей сестре Дарья очень привязана.

moroz_4.jpg

Фото: соцсети.

moroz_2.jpg

Фото: соцсети.

Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с раком поджелудочной железы. Заболевание у режиссера диагностировали в 2023 году. В годовщину его смерти Виктория Исакова публично обратилась к супругу, признавшись, что продолжает хранить любовь к нему.

У самой Дарьи Мороз есть 15-летняя дочь Анна от бывшего мужа — актера и режиссера Константина Богомолова. Актриса не скрывает, что с дочерью-подростком иногда возникают споры, однако оба родителя принимают участие в ее воспитании.

Новые фотографии с Варварой стали редкой возможностью увидеть сестер вместе — и подписчики особенно отметили теплые отношения между ними.

×
#подростки #соцсети #знаменитости #личные отношения #семейные отношения #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рига и Таллин
Изображение к статье: Паулс, Вайкуле, Крутой
Изображение к статье: Мария Аронова
Изображение к статье: Юрий Цурило

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: 10 токсичных фраз, которые не стоит говорить девочке
Люблю!
Изображение к статье: Кладбище акул
Lifenews
Изображение к статье: армия Украины
В мире
3
Изображение к статье: Большая игра
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Не хватает газа
В мире
1
Изображение к статье: Гурман
В мире
Изображение к статье: 10 токсичных фраз, которые не стоит говорить девочке
Люблю!
Изображение к статье: Кладбище акул
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео