На одном из снимков Дарья стоит позади Варвары и нежно обнимает ее.

Фото: соцсети.

Одной из первых публикацию прокомментировала Виктория Исакова: «Красотки мои!»

Некоторые подписчики сначала решили, что рядом с Дарьей ее дочь. Однако Варвара — младшая сестра актрисы по отцу, режиссеру Юрию Морозу.

Отношения в семье складывались непросто

Варвара родилась в браке Юрия Мороза и Виктории Исаковой. Режиссер женился на Исаковой после трагической гибели своей первой супруги, актрисы Марины Левтовой, матери Дарьи Мороз, в 2000 году.

Поначалу отношения Дарьи с мачехой были непростыми — в том числе из-за небольшой разницы в возрасте между женщинами. Со временем ситуация изменилась: Мороз и Исакова смогли наладить отношения, а к младшей сестре Дарья очень привязана.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с раком поджелудочной железы. Заболевание у режиссера диагностировали в 2023 году. В годовщину его смерти Виктория Исакова публично обратилась к супругу, признавшись, что продолжает хранить любовь к нему.

У самой Дарьи Мороз есть 15-летняя дочь Анна от бывшего мужа — актера и режиссера Константина Богомолова. Актриса не скрывает, что с дочерью-подростком иногда возникают споры, однако оба родителя принимают участие в ее воспитании.

Новые фотографии с Варварой стали редкой возможностью увидеть сестер вместе — и подписчики особенно отметили теплые отношения между ними.