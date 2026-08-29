Сегодня на плато Абу-Тартур в Египте вокруг простирается безводная пустыня. Но десятки миллионов лет назад эта территория находилась под водой и была домом для множества морских хищников. Палеонтологи обнаружили здесь зубы древних акул, среди которых оказался особенно редкий экземпляр.

В меловом периоде, продолжавшемся примерно от 145 до 66 миллионов лет назад, значительная часть Северной Африки выглядела совсем иначе. Территории, которые сегодня занимает Сахара, частично покрывало теплое море, напоминавшее современные тропические воды.

Оно было богато питательными веществами. Поднимающиеся с глубины холодные воды приносили вещества, необходимые для развития планктона. Им питались небольшие морские животные и рыбы, которые, в свою очередь, становились добычей крупных хищников.

Среди хозяев этого древнего моря были акулы.

Семь видов на месте нынешней пустыни

Следы исчезнувшей экосистемы палеонтологи обнаружили на египетском плато Абу-Тартур. В фосфатных отложениях формации Дуви сохранились акульи зубы.

Ранее ученые уже находили здесь останки двух видов акул. Новое исследование позволило определить еще пять. Таким образом, на сегодняшний день исследователям известно как минимум о семи видах акул, обитавших в этом регионе в далеком прошлом.

Среди обнаруженных представителей древней морской фауны — Cretalamna, Squalicorax и Scapanorhynchus, а также другие давно исчезнувшие виды.

Всего в ходе нового исследования специалисты изучили 14 зубов и по ним идентифицировали пять видов.

Самая необычная находка

Особое внимание исследователей привлек Scapanorhynchus — древняя акула с характерными длинными игольчатыми зубами.

Находка может оказаться первым свидетельством присутствия представителей этого рода в Африке. Кроме того, египетский экземпляр может относиться к числу наиболее поздних известных представителей Scapanorhynchus.

Различия в форме найденных зубов позволяют предположить, что древние акулы занимали разные экологические ниши. Одни могли охотиться в относительно мелких прибрежных водах, тогда как другие предпочитали более глубокие участки шельфа.

Такое разнообразие говорит о существовании здесь сложной морской экосистемы.

Почему в древнем море было столько хищников

Одним из объяснений богатства местной фауны ученые считают апвеллинг — процесс, при котором холодная вода из глубин океана поднимается к поверхности, принося большое количество питательных веществ.

Это создает своеобразный природный конвейер. Питательные вещества способствуют размножению планктона, планктоном кормятся небольшие организмы и рыбы, а они становятся пищей более крупных животных.

На вершине этой пищевой цепочки находились акулы и другие морские хищники, в том числе крупные морские рептилии.

Но настоящего «кладбища акул» здесь не было

Ученые обращают внимание на важную деталь. Большое количество найденных зубов не означает, что десятки акул погибли здесь одновременно.

Фосфатные отложения формации Дуви формировались медленно, поэтому останки накапливались на протяжении длительного периода. Следовательно, найденные виды могли населять эти воды в разное время.

Тем не менее открытие дает палеонтологам ценную информацию о том, насколько разнообразной была морская жизнь Северной Африки в меловом периоде.

Похожие ископаемые находки сделаны также в Марокко и Сирии. Вместе они позволяют представить совершенно иной облик этого региона: там, где сегодня лежат раскаленные пески и каменистая пустыня, десятки миллионов лет назад простиралось теплое море, в котором охотились многочисленные акулы и гигантские морские рептилии.