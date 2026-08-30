На Тайване мужчина решил с помощью домашней техники добыть доказательства неверности жены. Подключившись к роботу-пылесосу, он получил интимную видеозапись и даже выиграл дело против супруги и ее любовника.

Однако история обернулась неожиданно: жена подала встречный иск, и в итоге за решеткой оказался сам ревнивый муж.

Супруги поженились в 2021 году и жили вместе с родителями мужчины. Загородный дом семья посещала преимущественно во время каникул.

В сентябре 2023 года мужчина обнаружил там использованную зубную щетку, которая вызвала у него подозрения. Проверив записи с камер наблюдения, он увидел незнакомца, подвозившего его жену к дому.

Тогда супруг решил продолжить свое расследование с помощью весьма необычного устройства — робота-пылесоса.

Пылесос оказался свидетелем измены

Мужчина удаленно подключился к роботу-пылесосу через смартфон. Первоначально, как утверждалось, он собирался воспользоваться микрофоном устройства, чтобы поговорить с женой.

Однако встроенная камера показала гораздо больше, чем он ожидал: жена находилась в доме вместе с другим мужчиной.

Муж сохранил запись. На видео его супруга переодевалась, обнимала любовника и появлялась обнаженной, пока тот находился на диване.

Полученные кадры мужчина решил использовать в суде как доказательство супружеской неверности.

В результате ему удалось взыскать с жены и ее партнера около 50 тысяч тайваньских долларов в качестве компенсации.

Но жена подала встречный иск

На этом судебная история не закончилась. Женщина обратилась в суд уже против собственного мужа, обвинив его в незаконной записи интимных кадров и их демонстрации без ее согласия.

Суд признал мужчину виновным во вторжении в частную жизнь.

В итоге его приговорили к пяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч тайваньских долларов.

Таким образом, попытка разоблачить измену с помощью «умной» бытовой техники обернулась для мужчины гораздо более серьезными последствиями: робот-пылесос действительно помог ему получить доказательства, но способ, которым они были добыты, в конечном счете привел его самого на скамью подсудимых.