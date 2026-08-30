Тейлор Свифт перечислила 50 тысяч долларов 42-летней матери троих детей, которая получила тяжелейшие травмы, спасая подростка после ДТП. Женщина успела оттолкнуть мальчика от приближающегося автомобиля, но сама оказалась под ударом. Позже выяснилась еще одна неожиданная деталь этой истории — спасенный подросток оказался сыном ее знакомой.

42-летняя Эшли Таунтон из американского штата Род-Айленд оказалась свидетельницей аварии, в которой столкнулись два автомобиля. Увидев оказавшихся в опасности подростков, женщина остановилась и поспешила им на помощь.

В этот момент к месту происшествия занесло еще одну машину. Эшли заметила опасность и успела оттолкнуть одного из подростков с ее пути. Сама женщина уйти от удара уже не успела.

Получила тяжелые травмы

Последствия оказались крайне серьезными. У Эшли диагностировали внутреннее кровотечение, повреждения печени и селезенки, переломы ребер, разрыв диафрагмы и другие травмы.

«Я помню, как лежала на земле, видела свою лодыжку и пыталась подняться, но не могла дышать», — рассказывала она позднее.

Сколько времени потребуется на полное восстановление, врачи пока сказать не могут. Предполагается, что одна только физиотерапия может продолжаться около года.

Из-за предстоящего длительного лечения и связанных с ним расходов родственники и друзья Эшли организовали сбор средств.

Среди пожертвований появилось знакомое имя

Именно тогда организаторы сбора заметили неожиданное поступление — 50 тысяч долларов от отправителя с именем Taylor Swift.

Как сообщает Daily Mail, пожертвование действительно сделала знаменитая американская певица. Таким образом Свифт решила поддержать женщину и ее семью и помочь им справиться с расходами на лечение и длительную реабилитацию.

История получила еще один почти кинематографический поворот уже после того, как Эшли оказалась в больнице. Выяснилось, что подросток, которого она успела вытолкнуть из-под приближавшейся машины, был сыном ее знакомой.

Теперь Эшли предстоит долгое восстановление, однако ее поступок уже спас другого человека от возможных тяжелых последствий. А неожиданная помощь Тейлор Свифт стала для семьи серьезной финансовой поддержкой в период, когда расходы на лечение могут растянуться на многие месяцы.