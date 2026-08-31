Конфликт между семьей погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшей супругой Анной Седоковой продолжается. Отец спортсмена Райтис Тимма обвинил певицу в безразличии и лицемерии на фоне судебного спора из-за имущества и наследства.

Райтис Тимма прокомментировал поведение Анны Седоковой и ее публичные переживания после смерти баскетболиста. По его мнению, эмоциональные видео певицы, в которых она плачет под грустную музыку, не сочетаются с действиями ее представителей в имущественном споре.

«Скажу так, она не знает, что такое стыд. Поэтому ей не было и тогда стыдно, и сейчас. Конечно, безразличие», — заявил отец Яниса Тиммы.

Он также напомнил, что Седокова не присутствовала на опознании тела спортсмена. Кроме того, Райтис Тимма утверждает, что певица стремилась как можно быстрее отправиться в США, чтобы снять и спрятать оставшиеся на счетах деньги. Эти заявления являются позицией отца погибшего спортсмена.

Семья Тиммы судится с Седоковой

Родственники Яниса Тиммы сейчас ведут судебный спор с Анной Седоковой. Они добиваются признания имущества, которое было приобретено во время брака и оформлено на имя певицы, совместно нажитой собственностью. Семья хочет выделить принадлежавшую Тимме долю, чтобы она вошла в наследственную массу.

Кроме того, адвокат семьи баскетболиста ранее заявила о предполагаемой подделке брачного договора. Это также является обвинением стороны семьи Тиммы*, а не установленным судом фактом.

Таким образом, конфликт вокруг наследства Яниса Тиммы становится все более публичным: к юридическому спору теперь добавились жесткие заявления его отца в адрес бывшей супруги баскетболиста.