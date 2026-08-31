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«Пока жена не видит»: кадры Максима Галкина из бассейна взбудоражили поклонников 0 680

Lifenews
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин.

ChatGPT

Максим Галкин поделился с подписчиками новыми кадрами с отдыха. На этот раз 50-летний артист появился перед камерой в бассейне, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Шоумен продолжает активно гастролировать по миру и регулярно публикует фотографии из поездок. Точное место, где были сделаны новые снимки, Галкин не назвал. Судя по окружающим пейзажам, автор публикации предполагает, что артист может находиться в Бразилии.

На фотографиях Галкин позирует в бассейне в плавках. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и вызвала множество шутливых комментариев.

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«Тетя Алла, ваш Максим снова балуется», «Разошелся, пока жена не видит!», «Возмутительно, конечно. Продолжайте!» — иронизируют поклонники артиста.

Тем временем его супруга Алла Пугачева проводит последние дни лета в Юрмале.

Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в браке с 2011 года. Они воспитывают двойняшек Елизавету и Гарри. Сейчас дети находятся вместе с Пугачевой в Латвии.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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