Максим Галкин поделился с подписчиками новыми кадрами с отдыха. На этот раз 50-летний артист появился перед камерой в бассейне, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Шоумен продолжает активно гастролировать по миру и регулярно публикует фотографии из поездок. Точное место, где были сделаны новые снимки, Галкин не назвал. Судя по окружающим пейзажам, автор публикации предполагает, что артист может находиться в Бразилии.

На фотографиях Галкин позирует в бассейне в плавках. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и вызвала множество шутливых комментариев.

«Тетя Алла, ваш Максим снова балуется», «Разошелся, пока жена не видит!», «Возмутительно, конечно. Продолжайте!» — иронизируют поклонники артиста.

Тем временем его супруга Алла Пугачева проводит последние дни лета в Юрмале.

Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в браке с 2011 года. Они воспитывают двойняшек Елизавету и Гарри. Сейчас дети находятся вместе с Пугачевой в Латвии.