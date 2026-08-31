На сайте президента Украины появилась петиция с требованием лишить Потапа звания «Заслуженный артист Украины». Музыкант отреагировал эмоционально: он заявил, что готов добровольно отказаться от звания, но выдвинул встречное предложение.

Петиция о лишении украинского рэпера и продюсера Потапа звания «Заслуженный артист Украины» была опубликована 28 августа. На момент публикации материала она собрала 5340 голосов.

Авторы инициативы обвиняют артиста в публичном пренебрежении украинским языком и культурой. В тексте петиции, в частности, утверждается, что Потап предлагает русский язык в качестве альтернативы украинскому и способствует расширению его использования.

Сам музыкант уже прокомментировал появление петиции в социальных сетях.

«Готов добровольно отдать»

Потап отреагировал на происходящее с иронией, заметив, что, судя по всему, в стране уже решены все остальные проблемы и осталось заняться его почетным званием.

При этом артист заявил, что действительно готов добровольно от него отказаться, если это кому-то поможет, сделает людей счастливее, приблизит победу или вернет им веру.

Однако Потап призвал не превращать происходящее в «охоту на ведьм» и не искать очередного артиста, которого можно символически наказать. По его словам, Украине сейчас необходимы единство и здравый смысл.

В обмен попросил звание народного артиста

Но на этом музыкант не остановился. Он выдвинул собственное предложение: звание заслуженного артиста Потап готов сдать в обмен на звание народного артиста.

Свое условие рэпер объяснил тем, что считает себя «народным артистом» независимо от официальных указов и удостоверений.

По словам Потапа, признание ему дали слушатели — концертами, популярностью песен, заполненными залами и двумя десятилетиями совместной истории.

«Ведь не вы давали мне любовь народа — не вам и забирать ее», — заявил музыкант.

В завершение Потап призвал украинцев беречь друг друга, напомнив, что стране еще предстоит восстановление, воспитание детей и возвращение к мирной жизни.

Таким образом, пока речь идет лишь о петиции, а не о принятом решении лишить Потапа почетного звания. Однако сам артист уже дал понять: расставаться со статусом заслуженного он готов — правда, предложив взамен куда более высокий статус.