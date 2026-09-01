91-летний американец Дейл Сандерс стал самым пожилым человеком в мире, которому удалось полностью пройти знаменитую Аппалачскую тропу. Путь длиной более 3500 километров оказался настоящим испытанием: путешественник падал 71 раз, пережил серьезные травмы и проблемы со здоровьем, однако все-таки добрался до финиша.

Дейл Сандерс начал путешествие 6 сентября прошлого года и сегодня, преодолев 3530 километров, достиг горы Катадин в американском штате Мэн, передает NOS

Поход дался ему далеко не легко. Как сообщает ABC News, во время попытки установить рекорд Сандерс упал в общей сложности 71 раз. Семь падений, по его собственным словам, были особенно тяжелыми.

Причем последний раз он упал всего в 200 метрах от финиша.

Упал на камни, вытер кровь и пошел дальше

Одно из самых серьезных падений произошло в июле возле горы Киллингтон, когда до окончания маршрута оставалось примерно 600 километров.

Сандерс упал лицом вперед на каменистом участке и получил ссадины на ногах, руках и кистях.

Однако произошедшее его не остановило. Путешественник вытер кровь и продолжил путь.

Через несколько недель возникла новая проблема — у Сандерса онемела левая рука. Врачи опасались, что у него мог произойти инсульт.

Однако обследование показало, что причиной оказался защемленный нерв. После некоторых сомнений и при поддержке жены Сандерс в начале августа вновь вышел на маршрут.

«Оказалось тяжелее, чем я думал»

Это не первый рекорд Сандерса на знаменитой Аппалачской тропе.

Американец, получивший прозвище Grey Beard — «Седая Борода» — из-за своей длинной седой бороды, уже становился самым пожилым человеком, прошедшим этот маршрут.

Впервые он установил такой рекорд в 2017 году, когда ему было 82 года.

Однако впоследствии достижение Сандерса превзошел его друг. На момент прохождения Аппалачской тропы тому было 83 года.

Сандерс не смог смириться с потерей рекорда и спустя несколько месяцев объявил, что предпримет новую попытку вернуть себе звание самого пожилого покорителя маршрута.

По признанию 91-летнего путешественника, нынешний поход оказался значительно тяжелее, чем он ожидал.

Перед стартом Сандерс тренировался шесть месяцев, однако, по его собственным словам, находился не в оптимальной физической форме.

«Есть довольно большая разница между прохождением этого маршрута после 90 лет и в 82 года», — отметил он.

Не единственный необычный рекорд

Аппалачская тропа — далеко не единственное достижение энергичного американца.

Сандерсу также принадлежит рекорд самого пожилого человека, полностью преодолевшего реку Миссисипи.

В это путешествие он отправился в день своего 87-летия. Весь маршрут по Миссисипи занял у него ровно 87 дней.

Теперь в возрасте 91 года Дейл Сандерс вновь вписал свое имя в историю: несмотря на десятки падений, травмы и проблемы со здоровьем, он преодолел 3530 километров Аппалачской тропы и вернул себе рекорд самого пожилого человека, прошедшего знаменитый маршрут целиком.