Наталия Антонова стремительно расстается с лишним весом. 52-летняя актриса сообщила, что каждый день теряет почти килограмм.

Актриса за четыре дня похудела с 61 килограмма до 57. Она призналась, что изменила привычное питание, а в первый день и вовсе ничего не ела ничего.

«Еще четыре дня назад я весила 61 килограмм… Потом убрала хлеб, молочные продукты, кофе, чай… Ела только пищу на пару. Первый день на воде...» — поделилась знаменитость в блоге.

Теперь Наталия хочет отказаться за майонеза, покупных соусов, жареных блюд, колбасы, сосисок и сладостей. Антонова заявила, что всегда была сладкоежкой, но теперь решила ограничить себя. В ее меню остаются мясо и рыба.

Напомним, ранее у Антоновой были проблемы с весом. В 33 года после рождения детей она приблизилась к отметке 90 кг. Наталия рассказывала, что всегда считала комфортной цифру в районе 54-55 на весах. «В моем понимании идеал — это чувство силы, энергии, отсутствие уныния, отсутствие лишнего веса, гармония и подвижность», — объясняет звезда.