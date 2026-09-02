Житель Латвии Марис поделился видео с необычно богатым грибным уловом — за одну поездку ему удалось собрать несколько десятков боровиков. Вместе с ними в корзине оказались и другие грибы, в том числе лисички.

По словам мужчины, это был «фантастический выезд» в лес, в котором участвовала и его сестра, накануне приехавшая из Англии.

Марис утверждает, что лес в Аугшдаугавском крае буквально полон боровиков. На некоторых полянах грибники находили сразу по 10–15 благородных грибов.

Публикация буквально завирусилась и уже набрала почти 300 тысяч просмотров. Пользователи активно обсуждают находку — кто-то восхищается уловом, кто-то спрашивает, где находится такое грибное место, а некоторые сомневаются, действительно ли видео снято недавно.

«Как в сказке!», «Без сердечных капель тут не обойтись!» и «Я даже одного боровика ещё не нашла» — пишут пользователи.

Один из комментаторов поблагодарил Мариса за публикацию и признался, что после неё отправился в лес — и действительно нашёл места, где грибы росли один возле другого.

Впрочем, нашлись и скептики. Некоторые предположили, что видео могло быть снято раньше, а другие и вовсе заподозрили использование искусственного интеллекта.

В другом видео Марис показал целую поляну, буквально усеянную грибами, и отдельно подчеркнул: это не работа искусственного интеллекта, а самые настоящие кадры из леса. “Это неописуемые ощущения”.

Как это обычно бывает, любитель «тихой охоты» не раскрыл точное место, где ему удалось собрать такой богатый улов.