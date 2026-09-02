Между Венгрией и Хорватией разразился интернет-скандал из-за того, что группу венгерских туристов выгнали из хорватского ресторана за "неправильный" заказ. Об инциденте сообщает венгерское издание Blikk.

Как рассказала мать одного из туристов, её сын с тремя друзьями отдыхали на хорватском острове Крк. Однажды вечером они пришли в популярный ресторан с большим потоком посетителей. После 10–15 минут ожидания им удалось получить столик. Когда официант принял заказ, каждый из четырёх гостей попросил по порции блинчиков стоимостью 7 евро.

Именно после этого, пишет издание, ситуация резко изменилась. Официант возмутился тем, что во время ужина посетители заказывают только десерт. Он обратил внимание на людей, которые ждали столика на улице, после чего попросил молодых людей освободить место.

История стала вирусной в венгерских соцсетях и вызвала настоящий международный скандал, пусть и неофициальный. Многие венгры осудили поведение сотрудника ресторана, подчеркивая, что гости были готовы заплатить за заказ.

"К сожалению, среди хорватов всё чаще можно заметить, что они видят в туристах лишь кошелек. Это не единичный случай: от Венеции до Задара поставщики услуг общественного питания во многих местах сбились с пути", – отметил один из возмущенных венгров.

В то же время некоторые участники дискуссии встали на сторону ресторана. Они напомнили о негласных правилах работы заведений в часы наибольшего наплыва гостей. Один из комментаторов объяснил, что четырёхместный столик в вечернее время потенциально может принести ресторану гораздо большую выручку, чем заказ четырёх порций десерта.

"Неписаное правило: вечером, в часы пик, люди предпочитают ужинать в элегантном, заполненном ресторане. Столик на четырех гостей приносит 120–150 евро, тогда как десертные блинчики за 28 евро просто занимают место, пока другие ждут снаружи. Не стоит думать об эпатаже, стоит научиться этикету гостеприимства", – написал один опытный путешественник.

Как отмечает Blikk, некоторые участники дискуссии подчеркнули, что подобное неписаное правило действует и во многих популярных заведениях в самой Венгрии. Хотя официанту все же стоило вести себя более уважительно по отношению к гостям, признают комментаторы.

Вместе с тем издание обратило внимание на то, что венгры в целом в последние годы предъявляют много претензий к хорватскому гостеприимству. На форумах и сайтах с отзывами всё чаще жалуются на высокие цены в популярных городах Адриатики. Речь идёт, в частности, о дорогих морепродуктах и случаях, когда качество еды не соответствует ожиданиям туристов.

После резонанса журналисты обратились за комментарием к представительству Хорватского туристического сообщества в Венгрии. Представительница организации Мира Горват уточнила, что в Хорватии нет общего правила, устанавливающего обязательную минимальную сумму заказа для каждого посетителя.

"Условия продажи и цены должны быть четко указаны, а заведения общественного питания обязаны их соблюдать", – добавила она.

В представительстве также заявили, что сожалеют о ситуации с венгерскими туристами и считают её единичным случаем. В то же время гости имеют право подать жалобу как непосредственно руководству заведения, так и в государственные контролирующие органы Хорватии, рассказывает информационное агентство УНИАН.