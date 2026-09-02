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«У мужа сплошные нимфы малолетние»: Ксения Собчак призналась в страхе измены 0 88

Lifenews
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Медиаменеджер состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым с 2019 года. В разговоре с Дмитрием Дибровым ведущая призналась, что боится, что муж уйдет к молодой девушке. Она задалась вопросом, чем она — опытная и умная женщина — хуже юных соперниц.

Шоумен известен своей любовью к молодым девушкам. С бывшей женой Полиной Дибровой он познакомился, когда ей было 17 лет. Ксения Собчак призналась, что опасается тенденций возрастных мужчин — ради молодых они часто бросают своих жен.

«Мне стукнуло 44, чай не девочка. У мужа на работе сплошные нимфы малолетние. Ну расскажите мне, несчастной русской бабе, что вас тянет к этим молочным поросятам, зачем вам этот быстрый сахар? Вот чем я — опытная, умная, идеальный вариант для пауэр-капл — хуже этих профурсеток?» — задала риторический вопрос журналистка.

В свою очередь, Дибров поспешил успокоить Ксению. Он заверил, что Богомолов с головой увлечен творчеством, поэтому опасаться нечего. Также шоумен отметил многогранность, успешность, происхождение и опыт Собчак.

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#шоу-бизнес #отношения #Ксения Собчак
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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