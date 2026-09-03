Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Елена Проклова уехала из Москвы и пишет иконы 0 704

Lifenews
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елена Проклова

Актриса встречает 73-летие вдали от суеты. Она покинула Москву и живет затворницей в горах.

Елена Проклова сейчас живет ту жизнь, о которой всегда мечтала. Она пишет иконы и счастлива в одиночестве в загородном доме в горах в Сочи.

"Я на пенсии и могу позволить себе работать ровно столько, сколько хочу, чтобы поддерживать тот образ жизни, который мне нужен и нравится. Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. Я просто живу, наслаждаюсь каждым днем", - цитирует ее Woman.ru.

Она также призналась, что свела общение с людьми до минимума. "С людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, которые были вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своем одиночестве", - рассказала знаменитость.

Дочки и третий супруг ей звонят каждый день. С бизнесменом Андреем Тришиным артистка живет на два города. В этом, по ее словам, кроется залог настоящего счастья.

"Он живет в Подмосковье, я живу в Сочи, мы часто пересекаемся. Я когда прилетаю в Москву играть в спектаклях, то живу в нашем доме, или он ко мне прилетает. Мы пересекаемся ровно столько, чтобы быть счастливыми, не уставать друг от друга", - заключила именинница.

×
#семья #отношения #счастье #знаменитости #одиночество
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в ресторане
Изображение к статье: Андрей Миронов
Изображение к статье: корзины с боровиками Иконка видео
Изображение к статье: Наталия Антонова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Юрий Кузнецов
Lifenews
1
Изображение к статье: Олег Буров
Политика
Изображение к статье: Осьминог
В мире животных
1
Изображение к статье: Женщина вытирает пыль
Люблю!
Изображение к статье: Сальма Хайек
Lifenews
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Юрий Кузнецов
Lifenews
1
Изображение к статье: Олег Буров
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео