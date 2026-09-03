Актриса встречает 73-летие вдали от суеты. Она покинула Москву и живет затворницей в горах.

Елена Проклова сейчас живет ту жизнь, о которой всегда мечтала. Она пишет иконы и счастлива в одиночестве в загородном доме в горах в Сочи.

"Я на пенсии и могу позволить себе работать ровно столько, сколько хочу, чтобы поддерживать тот образ жизни, который мне нужен и нравится. Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. Я просто живу, наслаждаюсь каждым днем", - цитирует ее Woman.ru.

Она также призналась, что свела общение с людьми до минимума. "С людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, которые были вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своем одиночестве", - рассказала знаменитость.

Дочки и третий супруг ей звонят каждый день. С бизнесменом Андреем Тришиным артистка живет на два города. В этом, по ее словам, кроется залог настоящего счастья.

"Он живет в Подмосковье, я живу в Сочи, мы часто пересекаемся. Я когда прилетаю в Москву играть в спектаклях, то живу в нашем доме, или он ко мне прилетает. Мы пересекаемся ровно столько, чтобы быть счастливыми, не уставать друг от друга", - заключила именинница.