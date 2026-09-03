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В закрытой Елгавской тюрьме пройдет первая экскурсия 0 10

Lifenews
Дата публикации: 03.09.2026
LETA
Изображение к статье: ЭКСКУРСИЯ В ТЮРЬМЕ

Сегодня состоится первая публичная экскурсия по закрытой Елгавской тюрьме, сообщили в Елгавском региональном туристическом центре.

Экскурсию «Елгавская тюрьма тогда и сейчас» будут проводить гид Инга Пиляне и опытный бывший сотрудник тюрьмы. Планируется, что экскурсии станут регулярными и будут проходить каждую среду в 12 часов. Первая экскурсия в порядке исключения состоится сегодня, в четверг. Если интерес останется стабильно высоким, с октября экскурсии начнут проводить и по субботам.

Во время двухчасовой прогулки посетители смогут побывать за стенами Елгавской тюрьмы, познакомиться с одной из старейших тюрем Латвии и ее более чем столетней историей. Участникам покажут территорию и исторические здания, а также расскажут о различных этапах развития тюрьмы, связанных с ней событиях и людях, чьи судьбы были тесно переплетены с этим местом.

Экскурсия не предназначена для детей дошкольного возраста. За находящихся на экскурсии детей отвечают их родители.

Территория бывшей тюрьмы сохранилась в аутентичном виде и не приспособлена для людей с инвалидностью, в том числе с ограничениями подвижности, зрения или слуха. Во время экскурсий также запрещены индивидуальные фотосессии и художественная фотосъемка.

Ранее сообщалось, что Елгавское самоуправление получило от Министерства юстиции в безвозмездное пользование и управление территорию закрытой тюрьмы на улице Палидзибас, 3 и 7. Сейчас самоуправление разрабатывает концепцию дальнейшего развития этой территории.

Уже в первый месяц поступили предложения использовать бывшую тюрьму для съемок художественных фильмов. В связи с этим утверждена стоимость аренды помещений для съемок и создания аудиовизуальных произведений.

Аренда помещений на территории бывшей Елгавской тюрьмы для таких целей установлена в размере 0,15 евро в день за один квадратный метр.

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#история #туризм #тюрьма #Латвия #фильмы #события #развлечения
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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