Много лет назад Анна Седокова состояла в отношениях с бизнесменом Максимом Чернявским, от которого родила дочь Монику. После разрыва певица буквально воевала с бывшим за дочку.

Лишь сравнительно недавно Анне и Максиму удалось решить все вопросы, связанные с Моникой. И вот теперь стало известно, что Чернявский, много лет проживающий в Америке, разорился. Из-за нестабильного финансового состояния 40-летний Чернявский избавляется от элитной недвижимости в США.

«Второй экс-супруг Анны Седоковой разорился в США и продает особняк на 1300 квадратных метров за 27,8 млн долларов (это около 2,5 млрд рублей). Бизнесмен Максим Чернявский (по американскому паспорту Макс Нобель) владеет компанией по дизайнерскому ремонту.

Сейчас его контора банкротится, а долгов накопилось на 50 млн долларов. Откреститься хотя бы от половины помогают хоромы в престижном районе. В доме разместились СПА, салон красоты, домашний кинотеатр и просторная терраса. Проектировал Чернявский все через собственное бюро», — сообщает источник.

В прошлом Максим Чернявский принимал участие в шоу «Холостяк» на ТНТ. Тогда у него были очень напряженные отношения с Анной Седоковой. Три года назад Анна рассказывала, поддерживает ли связь с Максимом.

«Когда девчонки едут рождать в США, они должны понимать, что их ребенок будет гражданином Америки и будет находиться под защитой этой страны. Удивительно, что после того количества конфронтаций, которые были, у нас с Максимом сейчас очень хорошие отношения. У меня очень налажен контакт и с ним, и с его любимой женщиной», — откровенничала исполнительница.

В прошлом Максим запрещал Анне публиковать фото дочери Моники в соцсетях. Однако в последнее время девушка начала появляться на странице Седоковой. Это тоже говорит о том, что отношения между бывшим потеплели. Моника, стоит отметить, продолжает жить в Америке. Певица навещает ее в свободное время.

«Знаете, эти встречи — самое сокровенное в моей жизни. Это невероятно счастливое время, несмотря на то, что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Но главное — мы ее прошли. Невероятное счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка!

Наша жизнь совершенно непредсказуема, мы живем повседневными заботами, радуемся, грустим, а потом в какой-то момент, у тебя — сильной, самодостаточной, умной женщины — забирают право обнимать своего ребенка. Так что обнимайте своих детей при любой возможности. Я, Мона, мы провели прекрасное время», — рассказывала как-то занменитость.