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Названа причина смерти легендарного Тадеуша Касьянова из «Пиратов XX века» 0 513

Lifenews
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тадеуш Касьянов

Известный актёр и каскадёр Тадеуш Касьянов скончался в ночь с 3 на 4 сентября. Ему было 87 лет.

Как рассказал источник в окружении актера, перед смертью Касьянов попал в больницу.

«В последние дни он был в больнице, за него дышал аппарат. Тут и возраст себя дал знать, и спортивные травмы, которые он получил в течение жизни. Он в сознании был до последнего времени, всех узнавал. Сердце работало, голова работала, а все остальное потихонечку… Очень жаль, что ушел», — поделился собеседник издания.

Тадеуш Касьянов получил широкую известность после съемок в фильмах «Пираты XX века», «В зоне особого внимания», «Набат», «Акция» и других. Кроме того, он был президентом Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, заслуженным тренером России.

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#спорт #смерть #память #фильмы #кинематограф #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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