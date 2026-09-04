Известный актёр и каскадёр Тадеуш Касьянов скончался в ночь с 3 на 4 сентября. Ему было 87 лет.

Как рассказал источник в окружении актера, перед смертью Касьянов попал в больницу.

«В последние дни он был в больнице, за него дышал аппарат. Тут и возраст себя дал знать, и спортивные травмы, которые он получил в течение жизни. Он в сознании был до последнего времени, всех узнавал. Сердце работало, голова работала, а все остальное потихонечку… Очень жаль, что ушел», — поделился собеседник издания.

Тадеуш Касьянов получил широкую известность после съемок в фильмах «Пираты XX века», «В зоне особого внимания», «Набат», «Акция» и других. Кроме того, он был президентом Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, заслуженным тренером России.