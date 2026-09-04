Есть путешествия, из которых привозишь магнитики. А есть такие, из которых привозишь совершенно другие воспоминания. Шри-Ланка — именно такая. О своем путешествии в эту страну «Люблю!» рассказала рижанка Марина Елисеева.

Я думала, что знаю, какой будет Шри-Ланка. Пальмы. Океан. Белый песок. Чайные плантации. Слоны. В общем, всё то, что мы видели на фотографиях. Но уже в первые дни поняла: фотографии совершенно не передают ощущения от этого острова. Потому что Шри-Ланка — это не картинка. Это запах специй, смешанный с влажным тропическим воздухом. Это звон храмовых колокольчиков. Это зелёные горы, которые неожиданно появляются за поворотом дороги. Это горячий чай в прохладной Нувара-Элии.

И, конечно, слон. Настоящий.

«Подождите… это что, слон?»

Мы ехали по дороге, когда водитель вдруг начал притормаживать. Я сначала даже не поняла почему. А потом увидела его. Слон стоял совсем рядом с дорогой. Спокойный, огромный и совершенно невозмутимый. Машины остановились, и никто даже не пытался сигналить. Здесь все знают: если слон решил перейти дорогу — значит, нужно подождать.

Я смотрела на него через окно и думала: вот теперь я действительно на Шри-Ланке. Позже мы увидели слонов уже совсем другими — во время джип-сафари в национальном парке Миннерия. Открытый джип, пыльная дорога, высокая трава, озеро… И вдруг впереди появляется целое стадо. Один слон медленно идёт к воде, другой стоит совсем близко к дороге, рядом маленький слонёнок. Никаких клеток, никаких ограждений. Только природа.

А через несколько дней нас ждало ещё одно сафари — в национальном парке Яла. Здесь мы уже высматривали среди кустов и деревьев главного героя — леопарда.

И я поймала себя на мысли, что никогда раньше не испытывала такого детского восторга от того, что просто смотрю в бинокль и пытаюсь первой что-нибудь заметить.

Остров, где история живёт рядом

Но самое удивительное в Шри-Ланке — то, как здесь соседствуют совершенно разные миры.

Утром мы стояли перед древней Сигирией. Огромная красная скала посреди зелени. Когда-то наверху находился королевский дворец, а сегодня сюда поднимаются путешественники со всего мира. Поднимаешься по лестнице всё выше, вокруг зелёные джунгли, а внизу постепенно становится всё меньше людей и машин. И вдруг — вершина. Перед глазами открывается бесконечная зелёная Шри-Ланка. В такие моменты совсем не хочется говорить. Хочется просто смотреть.

А потом был Канди — древняя столица среди гор. Здесь мы вошли в храм, где, согласно буддийской традиции, хранится Зуб Будды. Вокруг — цветы, запах благовоний, тихая музыка, люди, пришедшие поклониться святыне. Я не буддистка, но именно здесь особенно почувствовала, что путешествия нужны не только для красивых фотографий. Иногда они позволяют хотя бы на несколько минут прикоснуться к совершенно другой культуре и понять, что для других людей является самым дорогим и священным.

Самый красивый зелёный цвет

Если бы меня попросили выбрать один цвет Шри-Ланки, я бы не смогла. Потому что здесь слишком много оттенков зелёного. Но зелёный чайных плантаций — особенный.

Когда дорога начинает подниматься в горы, пальмы постепенно исчезают. Становится прохладнее. И вдруг за окном появляются огромные зелёные склоны. Чай. Куда ни посмотри — чай. Мы остановились у плантации и пошли пешком. Под ногами узкая дорожка, вокруг ровные ряды чайных кустов, впереди горы, а где-то далеко внизу маленькие дома.

На плантации работают женщины, собирающие чайные листья. И мне вдруг захотелось узнать: а какой он — настоящий цейлонский чай? На фабрике мы увидели весь процесс его производства — от свежего листа до готового напитка. А потом сидели с чашкой горячего чая и смотрели на те самые горы, где он только что вырос. Наверное, это самый вкусный чай в моей жизни.

Поезд среди облаков

На следующий день я думала, что нас уже сложно чем-то удивить. Оказалось — очень легко. Нас посадили в поезд. Он медленно пошёл через горы. За окном мелькали чайные плантации, водопады, зелёные долины, деревушки и старые тоннели. Окно было открыто, в вагон врывался прохладный горный воздух, а мы все почему-то перестали разговаривать. Просто смотрели. Наверное, поэтому этот поезд и стал одной из самых известных туристических достопримечательностей Шри-Ланки.

А потом появился знаменитый Девятиарочный мост. Я достала телефон. Потом убрала. Иногда хочется оставить хотя бы один момент только себе.

И ещё одна маленькая роскошь — Аюрведа

Есть вещи, которые особенно хорошо понимаешь именно в путешествии. Например, как сильно мы устаём. Несколько дней мы ездили по острову, рано вставали, поднимались по лестницам Сигирии, гуляли по чайным плантациям, ехали в поезде через горы. Впечатлений было столько, что хотелось успеть всё. И вдруг — Аюрведа. Тёплое масло, аромат трав, спокойная музыка и руки массажиста, которые постепенно снимают напряжение с плеч и спины. В этот момент впервые за несколько дней никуда не нужно идти. Не нужно фотографировать. Не нужно смотреть на часы. Можно просто закрыть глаза.

Аюрведа на Шри-Ланке имеет давнюю традицию, и различные массажи и процедуры давно стали частью культуры отдыха на острове. Для меня это оказалось не просто массажем. Это был час, который я наконец подарила себе. И, наверное, именно женщины особенно хорошо поймут это ощущение: когда несколько дней ты всё время куда-то идёшь, смотришь, фотографируешь, думаешь о других — а потом вдруг можно просто лечь, закрыть глаза и позволить кому-то позаботиться о тебе.

После этого даже океан воспринимается иначе. Ты уже никуда не торопишься. Ты просто лежишь под пальмами и думаешь: «Вот теперь я действительно отдыхаю».

Но самое сильное впечатление ждало меня у океана После гор и длинных дорог наконец появился океан. Тёплый, огромный, ярко-синий. Пальмы качаются от ветра, песок нагревается под ногами, и впервые за несколько дней можно никуда не спешить. Но именно здесь со мной произошла встреча, которую я теперь рассказываю всем.

Черепахи.

На пляже Хиккадувы мы вошли в океан. Вода была примерно по колено. И вдруг рядом со мной проплыла огромная морская черепаха. Я замерла. Потом появилась ещё одна. Она подплыла совсем близко. Настолько близко, что я могла увидеть её глаза и почувствовать, как она касается ног. Мне дали водоросли. Я протянула руку — и черепаха стала есть прямо с ладони. Представьте себе эту картину: вы стоите по колено в тёплом Индийском океане, вокруг шумят волны, а рядом плавают огромные морские черепахи — некоторые больше метра в диаметре. И они совершенно спокойно едят у вас из рук.

Это был тот самый момент, когда хочется одновременно смеяться, плакать и кричать: «Вы это видите?!» Конечно, можно пойти на ферму и посмотреть на черепах. Но когда огромное морское животное появляется рядом с тобой в океане, это совсем другое чувство. Это не экскурсия. Это встреча. Такие моменты невозможно запланировать в своей обычной жизни.

Почему сюда возвращаются

Шри-Ланка оказалась совсем не такой, какой я её представляла. Я думала, что еду за океаном. А получила гораздо больше. Древние храмы и аромат благовоний. Горы, покрытые чайными плантациями. Поезд, который медленно ползёт среди облаков. Слоны, которые переходят дорогу. Дикие животные на сафари. Водопады и маленькие горные деревни. Аюрведический массаж, после которого кажется, что тело наконец вспомнило, что такое настоящий отдых. Сад специй, где корица, кардамон и другие пряности растут буквально под ногами.

И океан. Тот самый океан, где огромная черепаха может подплыть к тебе и взять водоросль прямо из руки.

Я вернулась домой с чемоданом, полным вещей. Но самое ценное оказалось не в чемодане. Оно осталось в памяти. И почему-то, когда я теперь завариваю чай, мне кажется, что я снова вижу те зелёные горы. А когда закрываю глаза — слышу океан. Наверное, это и есть признак настоящего путешествия. Когда оно заканчивается не в аэропорту. А продолжается ещё долго после возвращения домой.

А если захотелось увидеть всё это своими глазами…

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Это маршрут, в котором древняя история встречается с дикой природой, горы — с океаном, а насыщенные впечатления — с настоящим отдыхом.

Сигирия и древние храмы, Канди и Храм Зуба Будды, слоны и два джип-сафари, чайные плантации и горный поезд, прогулка по чайным холмам, сад специй и аюрведа, встреча с морскими черепахами — и в завершение несколько дней отдыха у Индийского океана в отеле категории 5★.

Шри-Ланка — 2027

15–29 января

19 января – 1 февраля

7–20 февраля

16 февраля – 1 марта

2–15 марта

Последние места в декабре 2026 года с 03 по 16 декабря

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