На 88-м году жизни скончался советский актёр и каскадёр Тадеуш Касьянов, получивший известность в фильмах «Пираты XX века» и «В зоне особого внимания». Об этом сообщил Олег Авдыш в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что в ночь с 3 на 4 сентября на 88 году жизни скончался Заслуженный тренер России, Почётный президент Всероссийской федерации СЭНЭ Касьянов Тадеуш Рафаилович», — гласит сообщение Авдыша.

Касьянов родился 14 ноября 1938 года. Во время работы в кино Тадеуш занимался постановкой трюков. С 1989 года занимал пост президента Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ.

Также Тадеуш Касьянов имел звание мастера спорта по боксу и 10-й дан по каратэ.