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Умер актёр фильма «Пираты XX века» Тадеуш Касьянов 0 261

Lifenews
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тадеуш Касьянов

На 88-м году жизни скончался советский актёр и каскадёр Тадеуш Касьянов, получивший известность в фильмах «Пираты XX века» и «В зоне особого внимания». Об этом сообщил Олег Авдыш в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что в ночь с 3 на 4 сентября на 88 году жизни скончался Заслуженный тренер России, Почётный президент Всероссийской федерации СЭНЭ Касьянов Тадеуш Рафаилович», — гласит сообщение Авдыша.

Касьянов родился 14 ноября 1938 года. Во время работы в кино Тадеуш занимался постановкой трюков. С 1989 года занимал пост президента Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ.

Также Тадеуш Касьянов имел звание мастера спорта по боксу и 10-й дан по каратэ.

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#кино #спорт #смерть #культура #память
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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