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«Барышня, вы огонь!» Новый образ и леопардовое бикини: Екатерина Волкова удивила кадрами с моря 0 223

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Екатерина Волкова

52-летняя актриса и певица Екатерина Волкова, недавно побрившаяся наголо, поделилась новыми кадрами с отдыха на море. Артистка снялась в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках, позируя на лежаке.

Радикально сменить прическу Волковой пришлось после операции: врачи сбрили часть волос на затылке, после чего актриса решила полностью избавиться от оставшихся волос.

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Поклонники активно отреагировали на новые кадры. В комментариях они писали: «Ты прямо шоколадка уже», «Очень красиво!», «Барышня, вы огонь!».

Ранее сообщалось, что этим летом Волкову дважды госпитализировали. По словам актрисы, ухудшение самочувствия было связано с напряженным рабочим графиком.

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#море #мода #отдых #стиль #певица #красота #знаменитости #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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