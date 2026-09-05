52-летняя актриса и певица Екатерина Волкова, недавно побрившаяся наголо, поделилась новыми кадрами с отдыха на море. Артистка снялась в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках, позируя на лежаке.

Радикально сменить прическу Волковой пришлось после операции: врачи сбрили часть волос на затылке, после чего актриса решила полностью избавиться от оставшихся волос.

Поклонники активно отреагировали на новые кадры. В комментариях они писали: «Ты прямо шоколадка уже», «Очень красиво!», «Барышня, вы огонь!».

Ранее сообщалось, что этим летом Волкову дважды госпитализировали. По словам актрисы, ухудшение самочувствия было связано с напряженным рабочим графиком.