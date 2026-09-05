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Диетолог рассказала, можно ли худеть на помидорах 0 89

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

Помидоры не являются «волшебным» продуктом, который поможет похудеть, но благодаря низкой энергетической ценности и высокому содержанию воды они позволяют увеличить размер порции, практически не влияя на общую калорийность рациона.

Об этом рассказала нутрициолог, консультант по здоровому питанию Юлия Григорьева.

Она пояснила, что снижение веса происходит после формирования дефицита калорий. Ключевыми факторами являются соблюдение калорийности, сбалансированность питания и формирование устойчивых пищевых привычек.

Помидоры, по словам Григорьевой, могут выступать частью сбалансированного рациона. Их можно сочетать с источником белка, например, рыбой, птицей, яйцами, творогом, сыром или бобовыми, добавлять зелень, другие овощи, полезные жиры и источник сложных углеводов — крупы или цельнозерновой хлеб.

Нутрициолог отметила двойственную пользу томатов: в сыром виде они служат отличным источником витамина C, а после термической обработки в них повышается биодоступность ликопина. Этот антиоксидант играет ключевую роль в поддержании работы сердца, сосудов, органов пищеварения, а также укрепляет иммунитет и мочеполовую систему.

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#похудение #здоровое питание #помидоры
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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