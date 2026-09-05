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Историк объяснил, почему в СССР выдавали по 6 соток, а не по 5 или 10? 0 317

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огород

«Домик маленький, шесть соток, садоводство. Крыша ржавая, сарай из трех досок…», — пел Сергей Шнуров. Понятие «шесть соток» стало символом советских дачников, нашим культурным кодом.

Но почему соток именно шесть? Откуда взялась эта цифра? И кому полагался такой земельный надел? Об этом вспомнил историк Владимир Спирин:

— Долгое время многие понятие «шесть соток» связывали с личностью Никиты Хрущева. Однако впервые участки для выращивания овощей и ягод, которые имели размер 600 кв. м, стали выделять трудящимся по указанию Иосифа Сталина.

Идея Сталина о шести сотках окончательно воплотилась на государственном уровне в 1949 году в постановлении Совета Министров СССР, подписанном 24 февраля, «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» (для решения проблемы продовольственного дефицита)».

Почему же именно 6 соток?

Размер был взят согласно научному обоснованию овощевода Виталия Эдельштейна. В 1944 году вышла его книга «Индивидуальный огород». Автор принял во внимание нормы потребления овощей в год на одного человека и на основе этого обосновал необходимую площадь земельного надела в 124,5 кв. м на одно лицо.

Эдельштейн также учел, что в это время средний состав семьи в СССР был около 4,5 человека, а значит, на одну ячейку общества полагалось 560 кв. м.

Немного земли добавили для небольшого количества плодовых деревьев и кустарников, и получилось 0,06 гектара, или наши известные 6 соток.

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#история #сельское хозяйство #СССР
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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