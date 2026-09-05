Но почему соток именно шесть? Откуда взялась эта цифра? И кому полагался такой земельный надел? Об этом вспомнил историк Владимир Спирин:

— Долгое время многие понятие «шесть соток» связывали с личностью Никиты Хрущева. Однако впервые участки для выращивания овощей и ягод, которые имели размер 600 кв. м, стали выделять трудящимся по указанию Иосифа Сталина.

Идея Сталина о шести сотках окончательно воплотилась на государственном уровне в 1949 году в постановлении Совета Министров СССР, подписанном 24 февраля, «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» (для решения проблемы продовольственного дефицита)».

Почему же именно 6 соток?

Размер был взят согласно научному обоснованию овощевода Виталия Эдельштейна. В 1944 году вышла его книга «Индивидуальный огород». Автор принял во внимание нормы потребления овощей в год на одного человека и на основе этого обосновал необходимую площадь земельного надела в 124,5 кв. м на одно лицо.

Эдельштейн также учел, что в это время средний состав семьи в СССР был около 4,5 человека, а значит, на одну ячейку общества полагалось 560 кв. м.

Немного земли добавили для небольшого количества плодовых деревьев и кустарников, и получилось 0,06 гектара, или наши известные 6 соток.