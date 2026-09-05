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Кардиолог объяснил внезапную смерть актера Меленчука в 31 год 0 758

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Павел Меленчук

Российский актер Павел Меленчук скончался 31 августа, не дожив неделю до своего 32-летия. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил причины внезапной остановки сердца.

Напомним, о смерти актера сообщил его отец Игорь Меленчук. Он отметил, что Павел скончался еще 31 августа. 4 сентября с ним простились в Калининграде, а 5 сентября - в Москве. Предварительная причина смерти - внезапная остановка сердца.

«Мужчины чаще страдают от остановки сердца. Это неприятная особенность именно мужского организма. Причин может быть много. Одна из них - аномальное распределение сосудов, которое при чрезмерной нагрузке не обеспечивает сердце кислородом, и происходит остановка сердца. Вообще причины остановки сердца до сих пор не до конца изучены. Есть такой диагноз - синдром внезапной смерти, который возникает у человека, у которого никогда не было никаких заболеваний. В таком случае он умирает без видимых причин», - пояснил врач.

Павел Меленчук родился 5 сентября 1994 года. Начинал творческий путь в детской студии театра «111» при центре образования «Измайлово», а позже учился в ГИТИСе на специальности «актер драматического театра и кино».

Зрители запомнили его по фильмам и сериалам «Алхимик. Эликсир Фауста», «Кошка», «Раскол». Одной из наиболее заметных картин стала новогодняя комедия «Ёлки» (2010), где он сыграл детдомовца Юру.

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#медицина #кино #трагедия #смерть #культура #врач #кардиология #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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