Напомним, о смерти актера сообщил его отец Игорь Меленчук. Он отметил, что Павел скончался еще 31 августа. 4 сентября с ним простились в Калининграде, а 5 сентября - в Москве. Предварительная причина смерти - внезапная остановка сердца.

«Мужчины чаще страдают от остановки сердца. Это неприятная особенность именно мужского организма. Причин может быть много. Одна из них - аномальное распределение сосудов, которое при чрезмерной нагрузке не обеспечивает сердце кислородом, и происходит остановка сердца. Вообще причины остановки сердца до сих пор не до конца изучены. Есть такой диагноз - синдром внезапной смерти, который возникает у человека, у которого никогда не было никаких заболеваний. В таком случае он умирает без видимых причин», - пояснил врач.

Павел Меленчук родился 5 сентября 1994 года. Начинал творческий путь в детской студии театра «111» при центре образования «Измайлово», а позже учился в ГИТИСе на специальности «актер драматического театра и кино».

Зрители запомнили его по фильмам и сериалам «Алхимик. Эликсир Фауста», «Кошка», «Раскол». Одной из наиболее заметных картин стала новогодняя комедия «Ёлки» (2010), где он сыграл детдомовца Юру.