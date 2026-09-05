Журналист с 20-летним стажем и любитель изящной словесности Сергей Антонов написал книгу, в которой собрал значения всех слов, которые мы употребляем постоянно, на значения которых представляем очень отдаленно и то не всегда.

Публикуем эксклюзивный отрывок, в который вошли слова «мымра», «просак», «цугундер», «карачки» и «тормашки».

Мымра

«Мы называем ее… „наша мымра“. Конечно, за глаза» — так говорил герой Андрея Мягкова, описывая в начале фильма «Служебный роман» руководителя статистического учреждения Людмилу Прокофьевну. А кто это — «мымра»?

Толковый словарь Ожегова дает такое определение: «Скучный, мрачный и неинтересный человек». Причем уверяет, что определение это одинаково можно отнести как к мужчине, так и к женщине. В реальности же, конечно, мымрой называют именно особу женского пола.

Лингвисты считают, что «мымра» имеет коми-пермяцкие корни и восходит к слову «мыныра» — «угрюмый». В словаре Даля есть глагол «мымрить» со значением «безвылазно сидеть дома». Тоже в общем-то занятие для угрюмых людей.

«Мымра — нос вырван» — в Черноземье такую поговорку вспоминают, когда хотят сказать, что человека незаслуженно похвалили. А еще в Любимском районе Ярославской области есть река Мымра. Правда, очень маленькая, ее длина всего 16 км.

В литературе, кстати, «мымру» можно встретить еще у Чехова в маленьком рассказе «Затмение луны». Опять же слово это употребляется как оскорбление, когда один чиновник дерзит другому, называя его «мымрой».

Просак

Все точно знают, что означает выражение «попасть впросак» — оказаться в затруднительном положении. При этом сам «просак» — слово непонятное.

Все дело в том, что «просаком» раньше называли станок для кручения веревок из отдельных нитей. В этом значении слово есть в словарях и сейчас — правда, помечено как устаревшее.

Веревки сучили, вращая специальное прядильное колесо, нити особым образом скручивались, получалась веревка.

Если же случайно в станок попадал край одежды или волосы, то высвободиться было уже невозможно, только отрезать. Так что «попасть в просак» в прямом смысле — действительно очутиться не в самой приятной ситуации.

Тормашки

Полететь вверх тормашками — это как? Где у человека тормашки? Оказывается, что никаких тормашек вовсе и не существует.

Как пишет Владимир Даль, это интересное слово образовано от глагола «тормошить» — «теребить, дергать, трясти». Сравните: стоять → стойка, трясти → тряска, тормошить → тормашка.

К слову же «тормоз» наши «тормашки», судя по всему, не имеют никакого отношения. Даже несмотря на то, что в русском языке есть устаревшее слово «тормас». Так называли металлическую полосу под полозьями саней, которая по сути и выполняла функцию тормоза. Логично бы было предположить, что «вверх тормашками» — это когда сани перевернулись — вверх тормасами. Но нет.

Отдельно «тормашки» никогда не употребляются, а вот выражение «вверх тормашками» можно встретить даже в произведениях полуторавековой давности. «Здесь его вверх тормашками поставят, и никто ничего не узнает, не увидит, не услышит!» — пишет Салтыков-Щедрин в «Письмах из провинции». «Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует ― и того я вверх тормашками вниз спущу!» — а это уже «Степной король Лир» Тургенева.

Кстати, в словаре Даля можно встретить еще несколько интересных существительных, которые образованы от глагола «тормошить». «Тормошитель» — тот, кто кого-то или что-то тормошит. «Тормошник» — веревочка или подоводок, за которую дергают, когда надо что-то потрясти, то есть потормошить.

Цугундер

«Кабаки и бабы доведут до цугундера», — говаривал криминальный авторитет Горбатый в фильме «Место встречи изменить нельзя». В принципе, по контексту фразы уже можно догадаться, «цугундер» — это что-то не очень приятное, чего хорошему человеку не пожелаешь.

На самом деле слово «цугундер» имеет два основных, но при этом похожих значения. Во-первых, «цугундер» — это тюрьма, каторга, гауптвахта, какое-то место содержания под стражей. Во-вторых, так называют в широком смысле любое наказание, прежде всего, конечно, телесное.

По этой причине можно встретить употребление этого слова с разными предлогами. Например, выражение «взять на цугундер» может означать «выпороть» или подвергнуть наказанию. «Подвести под цугундер» — «подвести под тюрьму».

Справедливости ради скажем, что в литературе или разговорной речи можно встретить формулировку «взять за цугундер» — схватить виноватого для наказания. Как аналог можно вспомнить похожий фразеологизм «взять за жабры».

Теперь разберемся с происхождением слова. Оно проникло в бытовую речь из армейского жаргона примерно в середине XIX века. «Если у тебя еще хоть один только раз в твоем благородном доме произойдет скандал, так я тебя самое на цугундер, как в высоком слоге говорится», — встречается у Достоевского в «Преступлении и наказании».

Большинство исследователей считают, что корни «цугундера» немецкие. Однако от какого именно выражения произошло это слово, до конца неясно, мнения расходятся. То ли провинившегося солдата приговаривали к сотне ударов палками: zu hundert — «к сотне». То ли речь опять же о немецком zu Hunden — «к собакам».

Карачки

Интересно, что в толковом словаре Ушакова можно встретить странный вариант написания через букву «о» — «корачки». Но если заглянуть в историю слова, то такая необычная форма покажется более логичной. Впрочем, давайте по порядку.

Что такое «карачки»? Это поза, когда человек одновременно опирается на ладони и колени. Проще говоря, стоит на четвереньках. И тут уместно вспомнить глагол «раскорячиться». Оба этих слова — и «карачки», и «раскорячиться» — восходят к древнерусскому «корка» — нога (не путать с «корками», которые плечи).

Сама «корка» ныне из языка исчезла, а вот слов, в которых ее присутствие можно заметить, — полно. Это в том числе, например, «окорок», то есть в буквальном переводе «то, что окружает ногу».

Тут же можно бы было сказать и про «корточки»: кажется, можно предположить, что это слово тоже образовано от «корки». Получается, «сидеть на корточках» значит «сидеть на ножках». Однако это не так.

Языковеды склоняются к тому, что к «корточкам» ближе прилагательное «короткий». В славянских языках, в том числе и русском, можно встретить много слов, образованных от основы *kortъ, которая значит «короткий», «обрезанный». Это, например, и «куртка», и «курносый», и «обкорнать». Именно поэтому «сидеть на корточках» в буквальном смысле можно бы было перевести как «сидеть на коротких ножках».