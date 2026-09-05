Александр Михайлов честно рассказал о своем состоянии. Актер поделился печальными подробностями о недуге.

Он сообщил, что все началось с гастрольного тура. Во время поездок в салоне работал кондиционер. Михайлов считает, что в его организм попал микроб, после чего у него развилась тяжелая форма пневмонии.

Бороться с недугом артисту пришлось несколько месяцев. Он был прикован к постели и лишь недавно начал подниматься, передвигаться самостоятельно, хотя это и дается ему тяжело. Звезда фильма «Любовь и голуби» уточнил, что продолжает восстанавливаться под присмотром врачей.

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Сейчас уже хожу. А то лежал. Мне ставили по пять капельниц в день», — рассказал Михайлов журналистам.