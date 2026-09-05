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Народный артист Александр Михайлов прервал молчание о своей болезни: печальные подробности 2 728

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Михайлов

Александр Михайлов заявил, что перенес тяжелую пневмонию. 81-летний актер слег после гастролей.

Александр Михайлов честно рассказал о своем состоянии. Актер поделился печальными подробностями о недуге.

Он сообщил, что все началось с гастрольного тура. Во время поездок в салоне работал кондиционер. Михайлов считает, что в его организм попал микроб, после чего у него развилась тяжелая форма пневмонии.

Бороться с недугом артисту пришлось несколько месяцев. Он был прикован к постели и лишь недавно начал подниматься, передвигаться самостоятельно, хотя это и дается ему тяжело. Звезда фильма «Любовь и голуби» уточнил, что продолжает восстанавливаться под присмотром врачей.

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Сейчас уже хожу. А то лежал. Мне ставили по пять капельниц в день», — рассказал Михайлов журналистам.

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#медицина #интервью #восстановление #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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