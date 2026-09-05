Более восьмидесяти российских лингвистов, журналистов, писателей, актеров и преподавателей попытались понять, какое именно слово лучше всего описывает жизнь в 2026 году.

Рабочая группа отобрала сорок претендентов на звание «Слова года 2026 в России», и список получился на удивление разнообразным.

Среди финалистов — слова, которые еще пару лет назад могли вызывать удивление или вообще ничего не значить. Есть тут, например, мемное междометие «газ» — призыв к действию (а может быть, просто слишком много водителей этим летом вдруг захотели перейти на газ), существительное «нейрослоп» (мусорный контент низкого качества, массово наштампованный нейросетями), прилагательное «нишевый», мифический «пухосос» (робот — уборщик тополиного пуха, существующий только в интернете) и «сикс-севен» — шибболет для тех, кто младше двадцати.

Рядом с ними — «брейнрот», за год с небольшим успевший превратиться из абсурдных ИИ-рисунков итальянских школьников в отдельный жанр интернет-искусства. «Лор» (англ. lore), который не врач из районной поликлиники, а личная «мифология» человека: его прошлые истории, отношения, странные случаи, мемные факты и события, которые объясняют, почему он сейчас такой.

В списке есть несколько смысловых блоков. Технологии представляют слова «ИИ», «ИИ-агент», «нейросеть», «промпт», «вайбкодинг».

За экономику и политику отвечают «бензин», «НПЗ», «маркетплейс», «Wildberries», «блокировка», «дрон», «БПЛА», «белые списки».

Никуда без психологии: «тревожность» (которая уже выиграла в прошлом году, но не отпускает), «выгорание», «ред-флаг», «дофамин», «отмена», «память», «адаптация», «проявленность».

Отдельной строкой — слова общественно значимые, отражающие коллективные переживания: «единство», «взаимопомощь», «мир», «жизнь», «надежда», «дух», «переговоры», «миллениал», «локальность».

Отбор был первым этапом. Победителей же определят по трем критериям: экспертиза рабочей группы, народное голосование и анализ больших данных — самые популярные слова в современной русскоязычной литературе.