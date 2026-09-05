Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что в 2010 году после Игр в Ванкувере избавился от серебряной награды.

По словам фигуриста, канадские полицейские нашли медаль и вернули её.

«Есть такая история, никто не знает, я эту олимпийскую медаль выкидывал. Канадские полицейские принесли мне эту медаль. Говорят: "Это не ваша?" Ответил: "Нет, это не моя. Моя другого цвета"», — рассказал Плющенко.

Напомним, в 2010 году россиянин уступил чуть больше одного балла американцу Эвану Лайсачеку.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 — в одиночном катании, 2014 — в командном турнире), а также трёхкратный чемпион мира. Серебряные медали Олимпиады он завоевал в 2002 и 2010 годах.