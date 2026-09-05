Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евгений Плющенко признался, что выбросил олимпийскую медаль 0 184

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что в 2010 году после Игр в Ванкувере избавился от серебряной награды.

По словам фигуриста, канадские полицейские нашли медаль и вернули её.

«Есть такая история, никто не знает, я эту олимпийскую медаль выкидывал. Канадские полицейские принесли мне эту медаль. Говорят: "Это не ваша?" Ответил: "Нет, это не моя. Моя другого цвета"», — рассказал Плющенко.

Напомним, в 2010 году россиянин уступил чуть больше одного балла американцу Эвану Лайсачеку.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 — в одиночном катании, 2014 — в командном турнире), а также трёхкратный чемпион мира. Серебряные медали Олимпиады он завоевал в 2002 и 2010 годах.

×
#полиция #фигурное катание #спорт #Канада #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Изображение к статье: Мымра и Новосельцев
Изображение к статье: Тараканье молоко
Изображение к статье: Павел Меленчук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Танки
В мире
Изображение к статье: Огород
Lifenews
Изображение к статье: Конопляное масло
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Помидоры
Lifenews
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Танки
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео