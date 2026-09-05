Сергей Жигунов высказался об умершей от рака Анастасии Заворотнюк. Актеры снимались в сериале «Моя прекрасная няня». На съемочной площадке у них случился роман.

Артист ради Анастасии ушел из семьи, однако позже она бросила Жигунова, влюбившись в Петра Чернышева. Долгое время Сергей Викторович не говорил о Заворотнюк. Но на днях прервал молчание.

Сериал «Моя прекрасная няня» стала одним из самых ярких телехитов нулевых. На нем выросло не одно поколение детей. Первый сезон ситкома вышел на экраны в 2004 году. Образы няни Вики и Максима Шаталина прочно ассоциируются у зрителей с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым, чей бурный роман со съемочной площадки плавно перетек в реальную жизнь.

Однако год назад вышла современная версия мыльной оперы под названием «Няня Оксана». Главную роль в ситкоме сыграла Олеся Иванченко, а ее экранным партнером стал Виктор Хориняк. Сериал появился на экранах осенью 2025 года и ожидаемо вызвал споры.

Жигунов к новому проекту относится спокойно. Он заявил, что доверяет профессиональному чутью продюсера Николая Картозии. По его словам, тот наверняка понимал, зачем возвращается к любимой всеми истории.

«Коля Картозия очень талантливый человек и ничего не делает просто так. Значит, у него были для этого какие-то мотивы. Ну, сняли и сняли. Ничего страшного в этом я не вижу», — поделился с журналистами Сергей Викторович.

После чего высказался об Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака 29 мая 2024 года. Звезда все же отметил, что после смерти актрисы решение снова обратиться к истории несло в себе некий щепетильный момент.

«Наверное, какая-то неловкость должна быть у него по отношению к недавно умершей Насте. Но, опять же, как к этому относиться — личное дело каждого. Каждый сам решает, что ему можно, а что нельзя…» — поведал актер.

Не было единого мнения о проекте и среди коллег Жигунова по ситкому. Так, Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина, воспринял идею куда жестче. «Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо делать что-то новое! Оригинальное!» — заявлял артист.

А вот Ольга Прокофьева, которую зрители помнят как вредную Жанну Аркадьевну, пожелала новому сериалу доброго пути. При этом она понадеялась, что сценарий родной истории не уйдет в пошлость.