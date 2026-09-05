Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сергей Жигунов впервые заговорил об Анастасии Заворотнюк после похорон 0 342

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Сергей Жигунов высказался об умершей от рака Анастасии Заворотнюк. Актеры снимались в сериале «Моя прекрасная няня». На съемочной площадке у них случился роман.

Артист ради Анастасии ушел из семьи, однако позже она бросила Жигунова, влюбившись в Петра Чернышева. Долгое время Сергей Викторович не говорил о Заворотнюк. Но на днях прервал молчание.

Сериал «Моя прекрасная няня» стала одним из самых ярких телехитов нулевых. На нем выросло не одно поколение детей. Первый сезон ситкома вышел на экраны в 2004 году. Образы няни Вики и Максима Шаталина прочно ассоциируются у зрителей с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым, чей бурный роман со съемочной площадки плавно перетек в реальную жизнь.

Однако год назад вышла современная версия мыльной оперы под названием «Няня Оксана». Главную роль в ситкоме сыграла Олеся Иванченко, а ее экранным партнером стал Виктор Хориняк. Сериал появился на экранах осенью 2025 года и ожидаемо вызвал споры.

Жигунов к новому проекту относится спокойно. Он заявил, что доверяет профессиональному чутью продюсера Николая Картозии. По его словам, тот наверняка понимал, зачем возвращается к любимой всеми истории.

«Коля Картозия очень талантливый человек и ничего не делает просто так. Значит, у него были для этого какие-то мотивы. Ну, сняли и сняли. Ничего страшного в этом я не вижу», — поделился с журналистами Сергей Викторович.

После чего высказался об Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака 29 мая 2024 года. Звезда все же отметил, что после смерти актрисы решение снова обратиться к истории несло в себе некий щепетильный момент.

«Наверное, какая-то неловкость должна быть у него по отношению к недавно умершей Насте. Но, опять же, как к этому относиться — личное дело каждого. Каждый сам решает, что ему можно, а что нельзя…» — поведал актер.

Не было единого мнения о проекте и среди коллег Жигунова по ситкому. Так, Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина, воспринял идею куда жестче. «Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо делать что-то новое! Оригинальное!» — заявлял артист.

А вот Ольга Прокофьева, которую зрители помнят как вредную Жанну Аркадьевну, пожелала новому сериалу доброго пути. При этом она понадеялась, что сценарий родной истории не уйдет в пошлость.

×
#звезды #телевидение #память #сериал #роман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
3
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наталья Водянова
Изображение к статье: Мымра и Новосельцев
Изображение к статье: Тараканье молоко
Изображение к статье: Павел Меленчук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Евгений Плющенко
Lifenews
Изображение к статье: Танки
В мире
Изображение к статье: Огород
Lifenews
Изображение к статье: Конопляное масло
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Евгений Плющенко
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео