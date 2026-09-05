В Цюрихе состоялась церемония вручения Шнобелевской премии — награды за, мягко говоря, странные исследования. Среди лауреатов — научные деятели, которые изучали поцелуи неандертальцев, тараканье молоко, закопанные в землю трусы и создавали безопасные писсуары.

Биомеханика

Одной из самых необычных работ стала попытка разобраться, что считать поцелуем и откуда взялось это поведение. Матильда Бриндл, Кэтрин Талбот и Стюарт Уэст получили награду в области биомеханики за более точное определение поцелуя и исследование его эволюции.

Ученые пришли к выводу, что в той или иной форме целуются многие человекообразные обезьяны. И сочли, что неандертальцам тоже был известен поцелуй, допустив заодно, что неандертальцы могли целоваться, а могли и не целоваться с Homo sapiens.

Химия

Не менее неожиданным выглядит работа, победившая в номинации «химия»: группа исследователей изучала «молоко» живородящего таракана Diploptera punctata. Этот вид кормит развивающихся эмбрионов питательной жидкостью, которая затем превращается в кишечнике зародышей в белковые кристаллы.

Оказалось, что в таком кристалле содержится более чем втрое больше энергии, чем в сопоставимом количестве коровьего молока. Исследователей заинтересовали необычная структура вещества и способность таракана хранить питательные вещества для потомства. Осталось найти практическое применение тараканьего молока в хозяйстве.

Почвоведение

Самый масштабный эксперимент провели почвоведы. В более чем 25 странах добровольцы закопали около тысячи одинаковых пар мужских хлопчатобумажных трусов, а затем выкопали их через 30 и 60 дней.

Задача была не из легких: по степени разложения ткани оценить активность организмов в почве. Дело в том, что скорость разложения ткани может служить показателем биологических процессов.

Оказалось, что быстрее всего трусы разлагались в частных садах, где в почве оказалось больше органического вещества. На газонах активность почвенных организмов была ниже, а на полях и лугах показатели оказались промежуточными. Температура и влажность, неожиданно для исследователей, также влияли на скорость разложения.

Физика

Еще одна награда досталась авторам разработки, способной повлиять на жизнь посетителей общественных туалетов. Рэнди Херд, Чжао Пан, Тадд Траскотт и Кавишан Турайраджа разработали писсуар, который должен избавить от брызг.

Ученые установили, что решающее значение имеет угол попадания струи на поверхность. При угле около 30 градусов разбрызгивание резко уменьшается. Созданная конструкция получила название «Наутилус».

Технологии

Премию в области технологий получили специалисты, использовавшие хоботки мертвых самок комаров как сверхтонкие сопла для 3D-печати. Технологию они назвали «некропечатью».

Хоботок оказался подходящим благодаря очень малому диаметру и способности направлять поток жидкости. 3D-некропринтер обеспечил разрешение 18–22 микрона — примерно вдвое меньше, чем у самых маленьких коммерческих металлических наконечников. Ученые утверждают, что в будущем такой подход может пригодиться при создании микроскопических электронных компонентов и каркасов для живых клеток. А может и не пригодиться.

Что за премия

Шнобелевская премия существует с 1991 года. Ее придумал Марк Абрахамс, редактор юмористического научного журнала Annals of Improbable Research. Награда стала своеобразной пародией на Нобелевскую премию и вручается за сомнительные достижения в самых разных областях.

Церемония 2026 года стала особенной: впервые за 35 лет она прошла за пределами США — в швейцарском Цюрихе. Организаторы объяснили перенос места опасениями за безопасность иностранных участников. В 2027 году награждение состоится в бельгийском Антверпене, а в 2028-м вернется в Цюрих.