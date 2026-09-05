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Очаровательная Натали Портман родила третьего ребенка 0 38

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Натали Портман

45-летняя Натали Портман родила третьего ребенка в одной из парижских больниц, сообщает People.

Пол и имя малыша пока не раскрываются. Актриса и её возлюбленный, продюсер Танги Детабль, не комментировали новость и не публиковали фотографий с новорождённым.

В апреле Портман в интервью Harper's Bazaar рассказала, что они с Детаблем ждут первенца.

«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась актриса.

Тогда же она призналась, что дорожит каждым моментом беременности, потому что понимает — возможно, это в последний раз.

У актрисы уже есть двое детей от бывшего мужа Бенджамина Мильпье.

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#интервью #семья #беременность #Париж #знаменитости #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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