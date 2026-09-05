45-летняя Натали Портман родила третьего ребенка в одной из парижских больниц, сообщает People.

Пол и имя малыша пока не раскрываются. Актриса и её возлюбленный, продюсер Танги Детабль, не комментировали новость и не публиковали фотографий с новорождённым.

В апреле Портман в интервью Harper's Bazaar рассказала, что они с Детаблем ждут первенца.

«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась актриса.

Тогда же она призналась, что дорожит каждым моментом беременности, потому что понимает — возможно, это в последний раз.

У актрисы уже есть двое детей от бывшего мужа Бенджамина Мильпье.