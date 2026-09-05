"Какой день счастливый! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем - она родила девочку! Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо!" — говорится в сообщении Telegram-канала "Кейт Бланш".

Наталья Водянова родилась в 1982 году в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Ее детство прошло в небогатой семье, а карьеру модели она начала еще подростком. Впоследствии Водянова стала одной из самых известных российских моделей в мире и работала с ведущими модными домами и журналами.

Троих старших детей — Лукаса, Неву и Виктора — Водянова родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом. После расставания с ним модель начала отношения с французским предпринимателем Антуаном Арно, сыном миллиардера Бернара Арно. В этих отношениях у нее родились еще двое сыновей — Максим и Роман.