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Знаменитая модель Наталья Водянова стала матерью в шестой раз 0 356

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наталья Водянова

Российская супермодель Наталья Водянова в шестой раз стала мамой. У 44-летней знаменитости родилась дочь.

"Какой день счастливый! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем - она родила девочку! Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо!" — говорится в сообщении Telegram-канала "Кейт Бланш".

Наталья Водянова родилась в 1982 году в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Ее детство прошло в небогатой семье, а карьеру модели она начала еще подростком. Впоследствии Водянова стала одной из самых известных российских моделей в мире и работала с ведущими модными домами и журналами.

Троих старших детей — Лукаса, Неву и Виктора — Водянова родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом. После расставания с ним модель начала отношения с французским предпринимателем Антуаном Арно, сыном миллиардера Бернара Арно. В этих отношениях у нее родились еще двое сыновей — Максим и Роман.

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#мода #брак #личности #семья #отношения #знаменитости #карьера #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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