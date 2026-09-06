Молодые специалисты всё чаще отказываются играть по устаревшим правилам рынка труда, которые старшие поколения долгое время принимали как должное, пишет Your Tango.

Раньше люди чаще ценили стабильность и не всегда задумывались, насколько справедливо устроены те или иные процессы.

Зумеры же смотрят на работу под другим углом и стараются сохранить силы для жизни за пределами кабинетов.

Задерживаться по вечерам, чтобы казаться более прилежным

Раньше сверхурочная работа считалась главным доказательством преданности компании. По словам исследовательницы Дженни Митчелл, когда-то отвечать на письма поздно вечером было своеобразным знаком качества, который показывал руководителю готовность постоянно находиться в рабочем строю.

Сегодня молодые специалисты не видят необходимости приносить в жертву вечерние часы. Они уверены, что все задачи можно спокойно и качественно выполнить в течение стандартных восьми часов.

Более того, дополнительные неоплачиваемые часы для них не являются мерилом таланта или усердия. Зуммеры просто рационально относятся к своему времени и не стремятся переутомляться ради условной похвалы.

Воспринимать стресс и истощение как обязательную часть труда

Для предшественников рабочий дискомфорт часто казался естественной платой за стабильный доход. Принято было считать, что регулярные переживания и сверхнормативные задачи – это неотъемлемый спутник взрослой жизни.

Современная молодежь не ожидает, что работа будет сплошным праздником каждый день. Она вполне адекватно относится к рутинным задачам, сложным срокам или разному характеру сотрудников.

В то же время молодые сотрудники гораздо спокойнее меняют команду, если на работе отсутствует гибкость. Они убеждены, что работа должна быть полезной и понятной, а не превращаться в ежедневное испытание на прочность.

Мириться с резкостью руководства только из-за субординации

В прошлом жесткая вертикаль часто заставляла подчиненных не обращать внимания на настроение или резкие слова шефа. Споры считались дурным тоном, поэтому на определенные эмоции руководителей смотрели сквозь пальцы.

Зумеры с самого начала настроены на взаимную вежливость. Они не требуют к себе какого-то исключительного отношения, но ценят равноправное и спокойное общение.

Отвечать на рабочие сообщения во время отдыха

Старшее поколение ещё помнит времена без смартфонов, когда рабочий день заканчивался в момент выхода за дверь офиса. С появлением мессенджеров граница стёрлась, и звонки руководителя стали привычным явлением даже за семейным ужином.

Молодые люди, выросшие с технологиями, прекрасно чувствуют эту ловушку. Они знают, что постоянное присутствие в чатах быстро стирает ощущение отдыха и формирует привычку быть начеку круглосуточно.

Поэтому зумеры спокойно ставят уведомления на паузу после окончания смены. Для них большинство вечерних вопросов не кажутся срочными, поэтому они легко возвращаются к ним уже на следующее утро.

Отдавать компании всю жизнь

Раньше верность одному предприятию считалась важной добродетелью. Сотрудники годами оставались на одной должности и откладывали собственные планы, надеясь на долгосрочную поддержку со стороны руководства.

Новое поколение смотрит на трудоустройство более практично: как на честный обмен знаниями и временем. Они не испытывают чувства вины, если переходят в новую сферу или другую компанию ради более интересных задач или лучших условий.

Считать тотальное переутомление синонимом успеха

Раньше хроническая усталость и накопленные дни отпуска нередко воспринимались как свидетельство больших амбиций и успешной карьеры.

Зумеры относятся к этому гораздо бережнее. Они стараются вовремя останавливаться, отдыхают, когда чувствуют спад сил, и ставят психологический комфорт в число главных ориентиров.

Молодые люди уверены, что профессиональный успех не требует изнурения до предела. Они просто хотят развиваться в любимом деле, оставляя силы на себя, близких и собственные увлечения.