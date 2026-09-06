В Доминиканской Республике появился повод для национального праздника: представительница страны Джохейри Мола Домингес завоевала титул «Мисс мира — 2026». Для ее страны это лишь вторая победа в истории конкурса — предыдущую корону доминиканка получила 44 года назад.

Финал международного конкурса красоты состоялся 5 сентября во вьетнамском Нячанге. За титул боролись представительницы более ста стран. Корону победительнице передала обладательница титула «Мисс мира — 2025» Опал Сучата Чуангсри из Таиланда.

Кто такая новая королева красоты

Джохейри Мола Домингес представляет Доминиканскую Республику. Она получила образование в сфере управления бизнесом, работает в модельной индустрии и большое внимание уделяет общественным проектам.

Как и другие участницы Miss World, Мола должна была показать себя далеко не только на подиуме. Современный конкурс делает акцент на программе Beauty with a Purpose — «Красота с целью». Участницы представляют собственные социальные и благотворительные инициативы, проходят интервью, демонстрируют таланты и участвуют в различных испытаниях.

По итогам нескольких недель отбора представительница Доминиканы добралась до решающей стадии и в финале обошла соперниц из Испании, Малайзии, Южной Африки, Вьетнама и Эритреи.

Второе место заняла представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, третьей стала Таанусия Четти из Малайзии.

Доминикане пришлось ждать почти полвека

Победа Молы стала исторической для ее страны. До сих пор Доминиканская Республика выигрывала Miss World лишь однажды — в 1982 году. Тогда корону получила Мариасела Альварес.

Таким образом, между двумя победами прошло 44 года.

Финальное шоу во Вьетнаме запомнилось не только объявлением победительницы. Церемония проходила под открытым небом, и в какой-то момент в программу вмешалась погода — начался сильный дождь. Однако конкурс продолжился, а кульминацией вечера стало появление новой обладательницы короны.

Для Вьетнама нынешний Miss World также стал особенным: страна впервые принимала один из старейших и наиболее известных международных конкурсов красоты.

Конкурс давно уже не только о внешности

Miss World проводится с 1951 года и за десятилетия заметно изменил свою концепцию. Организаторы подчеркивают, что внешность остается лишь одной из составляющих оценки. Большое значение имеют образование, умение общаться с аудиторией, общественная деятельность и благотворительные проекты конкурсанток.

Именно поэтому путь к короне занимает несколько недель и включает множество этапов — от интервью и спортивных состязаний до презентации социальных инициатив.

Теперь к этому списку победительниц добавилось имя Джохейри Молы Домингес. А для Доминиканской Республики ее победа стала возвращением на вершину Miss World после почти полувекового перерыва.

По материалам Miss World, People, UOL и международных СМИ.