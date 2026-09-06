Аусма уверена, что Седокова присвоила себе имущество, которое принадлежало ее сыну. Сейчас родственники умершего баскетболиста судятся с певицей, а последняя, к слову, придерживается своей правды и уступать в споре с дележкой наследства спортсмена не намерена.

«Я напряженно слежу за ходом судебного процесса и хочу лично от себя прокомментировать следующее. Мой сын был честным и бесхитростным человеком. А сегодня я поняла, что шансов вырваться из лап спрута у него не было вообще!

Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса? Я понимаю, что сведения, которые сегодня на заседании предоставили наши адвокаты, было и для тебя, и для твоих защитников неприятным сюрпризом. Но, тем не менее, когда Янис приехал ко мне в октябре 2024 года перед Москвой, то он уже отлично понимал, что ты его обманула.

И ты знаешь, что Янис был человеком дисциплинированным и организованным. Он все фиксировал. Видимо, поэтому перед отъездом он и оставил мне список имущества — тех самых квартир в сердце столицы, который наши адвокаты сегодня предъявили суду. Он помнил, куда ушли его деньги, а ты, оказывается, забыла. Вот поэтому тебе и необходимо напомнить», — обратилась к экс-невестке Аусма.

Анна пока никак не отреагировала на слова бывшей свекрови. Интересы исполнительницы в суде представляет адвокат Татьяна Стукалова. Правозащитница после очередного заседания в Останкинском суде пообщалась с журналистами и рассказала им немного другую версию событий.

«Хочу пояснить, что во время брака Седоковой и Яниса Тиммы было приобретено только одно имущество. Это квартира на Авиационной улице, которая была куплена на ее личные средства. В рамках брачного договора все условия были Анной выполнены. Во время бракоразводного процесса у Яниса спрашивали, есть ли у него имущественные претензии к Анне Седоковой, и он ответил, что нет. Почему наследники думают, что обладают большими правами, чем он?» — задалась вопросом юрист.

При этом Стукалова обратила внимание, что брачный договор Анны и Яниса был составлен в США в штате Флорида, где влюбленные жили еще до громкого развода. Форма той сделки была соблюдена по местному праву и с учетом требований российского законодательства. Так что придраться тут просто не к чему.

Стоит отметить, что мать Яниса винит Анну Седокову не только в незаконном присвоении квартир сына, но и в его гибели. Убитая горем женщина считает, что именно поведение блондинки подтолкнуло баскетболиста на отчаянный шаг. После чего певица еще и незаконно завладела всем его имуществом.

«Мне нелегко говорить о случившейся трагедии даже сейчас. Потому что каждая мать, потерявшая своего ребенка, поймет мою боль. Тупую, сильную, непроходящую боль в сердце. Знает, как опустела жизнь. Моему сыну было всего 32 года. Янис Тимма — человек, чье имя знали и уважали по всему миру…Тренировка, тренировка, тренировка. Дисциплина и режим. Такая была его жизнь.

Он добился всего упорным трудом. И да, Янис сиял на площадке и вне ее. И как бы банально это ни звучало, но для меня он был самым родным, самым светлым, самым добрым человеком на свете. Моим мальчиком. Самым милым, что у меня было в этой жизни. Он был щедрым, честным, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Он уважал людей и верил в добро. Мы воспитали его настоящим мужчиной, достойным и благородным», — говорила она о сыне в интервью.