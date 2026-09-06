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Снова мама в 44: Наталья Водянова родила шестого ребенка 0 189

Lifenews
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наталья Водянова
ФОТО: Instagram

Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. У 44-летней супермодели и ее мужа, французского предпринимателя Антуана Арно, родилась дочь.

О пополнении в семье стало известно вечером 5 сентября. Телеведущая Екатерина Мцитуридзе сообщила, что новостью с ней поделилась сама Водянова. По ее словам, новорожденная похожа и на маму, и на отца.

Некоторые СМИ сообщают, что девочка появилась на свет 2 сентября, а назвали ее Анной Натальей Ларисой Арно. Однако сами Водянова и Арно на момент появления первых публикаций эти подробности публично не подтверждали.

Беременность тоже стала сюрпризом

О шестой беременности Водяновой стало официально известно в конце мая. Модель появилась с округлившимся животом на обложке французского Vogue.

В интервью Vogue France Водянова рассказывала, что беременность оказалась неожиданной: супруги считали, что этап рождения детей для них уже завершен.

Для Водяновой и Антуана Арно новорожденная стала третьим общим ребенком. Они уже воспитывают сыновей Максима и Романа. Еще трое детей модели — Лукас, Нева и Виктор — родились в ее браке с Джастином Портманом.

Водянова и Арно вместе с 2011 года. В сентябре 2020 года они официально зарегистрировали брак в Париже. Теперь у Натальи Водяновой четверо сыновей и две дочери.

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#мода #шоу-бизнес #семья #беременность #знаменитости #Наталья Водянова #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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