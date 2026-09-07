Алла Пугачева поделилась редкими кадрами встречи с Раймондом Паулсом. Маэстро вновь сел за рояль, рядом собралась семья певицы, а попытка исполнить знаменитую песню «На бис» закончилась слезами.

Алла Пугачева показала одну из тех встреч, которые для поклонников двух артистов значат гораздо больше обычной семейной хроники. В Юрмале певица встретилась со своим давним другом и соавтором многих знаменитых песен Раймондом Паулсом.

Вместе с Пугачевой были ее муж Максим Галкин и дети — Лиза и Гарри. За большим столом собрались родные и близкие, однако главным событием вечера стала, конечно, музыка.

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«Встретиться на следующий год — без потерь»

Пугачева рассказала, что подобные встречи с Паулсом стали для их семей ежегодной традицией.

«Ежегодная традиционная семейная встреча с МАЭСТРО РАЙМОНДОМ ПАУЛСОМ. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год „БЕЗ ПОТЕРЬ“. ДА БУДЕТ ТАК!» — написала певица.

Эта фраза — «без потерь» — оказалась едва ли не самой эмоциональной во всей публикации. Подписчики Пугачевой многократно повторяли ее в комментариях, желая артистам здоровья и новых встреч.

И это неудивительно. Раймонд Паулс и Алла Пугачева — один из самых известных творческих союзов советской эстрады. Их сотрудничество подарило публике песни, которые пережили свое время и давно стали частью музыкальной памяти нескольких поколений.

Паулс снова за роялем

На одном из опубликованных видео Раймонд Паулс садится за рояль. Никакой большой сцены, оркестра и концертного света — только маэстро, инструмент и люди, которые находятся рядом.

Пугачева стоит возле рояля и слушает музыку вместе с остальными гостями. Именно камерность происходящего и произвела особенно сильное впечатление на поклонников: легендарные артисты, которых миллионы привыкли видеть на огромных сценах, просто встретились дома и снова оказались рядом с музыкой.

«Два абсолютных гения, подаривших нам целую эпоху великой музыки — здоровья вам и бесконечного вдохновения!» — написал один из подписчиков.

Другой комментатор сформулировал еще точнее:

«Встретились два человека, чьи песни стали якорями для лучших воспоминаний нескольких поколений».

Пугачева заплакала на «На бис»

Но самым эмоциональным оказался другой эпизод.

Пугачева пытается исполнить «На бис» — одну из песен, связанных с ее многолетним творческим союзом с Паулсом. Однако спеть ее до конца певица не может. Она признается: стоит начать петь — и сразу появляются слезы.

Именно этот короткий фрагмент особенно растрогал поклонников.

«От последнего видео просто подкатил ком в горле... много-много жизней и много миров назад... незабываемые мгновения», — написал один из пользователей.

Другой подписчик обратился непосредственно к певице:

«Мы не уходим из зала, Алла Борисовна, и ждем, ждем».

Еще одна поклонница призналась:

«Ура! Мы счастливы видеть Вас, Алла Борисовна, и Вашего Маэстро Раймонда Паулса! А также Вашу замечательную семью! Ваш родной голос до слез!»

Песни, которые стали воспоминаниями

Для огромной аудитории встреча Пугачевой и Паулса стала поводом вспомнить эпоху, когда созданные ими песни звучали по радио и телевидению, на пластинках и концертах.

Творческий союз Паулса и Пугачевой особенно ярко раскрылся в начале 1980-х. Именно тогда появились песни, которые сегодня невозможно отделить от истории советской эстрады. Среди самых известных — «Маэстро», «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Без меня».

В комментариях поклонники вспоминали и более редкие произведения. Один из пользователей рассказал о песне «Два стрижа» на музыку Раймонда Паулса и стихи Андрея Вознесенского, записанной Пугачевой в начале их сотрудничества.

«Как раз в архивах нашел песню Аллы Пугачёвой „Два стрижа“ (муз. Р. Паулса, сл. А. Вознесенского). Она её записала в 1980 г., а исполнила один раз на TV в Останкино 2 марта 1981 г.», — написал он.

«Как хочется, чтоб такие люди жили вечно»

Среди сотен эмоциональных реакций повторяется одна мысль: для многих зрителей Пугачева и Паулс давно перестали быть просто певицей и композитором.

«Маэстро и Женщина, которая поёт, спасибо ВАМ за эмоции!» — написал один из поклонников.

«Две легенды! Как радостно видеть вас вместе! Здоровья вам, дорогие наши», — добавил другой.

А кто-то выразил общее настроение совсем коротко:

«Как хочется, чтоб такие люди жили вечно!»

Пожалуй, именно поэтому обычная домашняя встреча вызвала такую реакцию. Здесь не понадобились ни большая сцена, ни декорации, ни оркестр. Паулсу оказалось достаточно сесть за рояль, а Пугачевой — попытаться запеть, чтобы для тысяч людей несколько минут видео превратились в путешествие на десятилетия назад.

И пожелание самой Пугачевой — встретиться через год «без потерь» — в итоге стало главным лейтмотивом вечера. Поклонники подхватили эти слова, желая обоим артистам здоровья и надеясь, что следующая такая встреча обязательно состоится.