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Катя Лель удивилась, что люди до сих пор не верят в пришельцев: «Обязательно прилетят!» 0 96

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Катя Лель

Певица Катя Лель вновь затронула тему внеземных цивилизаций, ответив на вопросы журналистов на премьере корейского фильма «Надежда». Артистка убеждена, что пришельцы непременно явятся на Землю и удивилась, что многие до сих пор не верят в инопланетян.

«Я бы сказала так, сформулировала правильно. Не нападут, а обязательно прилетят. Не то, что прилетят, а обязательно объявятся. С благими намерениями», — заявила Лель, отвечая на вопрос, возможно ли нападение инопланетян на Землю.

«Слушайте, ну почему мир так полон невежества? Казалось бы, по телевизору сидят ученые, люди, которым уже 90 лет, которые достигли так много в своей жизни, написали много книг о других цивилизациях, утверждают, что да, другие цивилизации существуют», — возмутилась артистка.

Ранее Катя Лель подробно описывала инопланетный корабль со светящимся полом. По её словам, голубоглазый блондин высокого роста в коричневых ботинках взял её за руку и спросил, готова ли она. После контактов с пришельцами у певицы, по ее словам, открылись музыкальные способности и дар читать чужие мысли.

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#инопланетяне
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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